Smart Home: Vorteile und Datenschutzbedenken

Das Smart Home soll seinen Nutzern das Leben vereinfachen und kann dabei helfen, zum Beispiel Wasser- oder Energieverbräuche zu optimieren und damit Kosten zu sparen. Aber es gibt auch Bedenken bezüglich des Datenschutzes. Zurecht?

Im vernetzten Zuhause sind alle Geräte verbunden, um miteinander kommunizieren zu können. Heizung, Beleuchtung, Belüftung und Sicherheitstechnik lassen sich mit dem Smartphone überwachen und steuern.

Smart Home Vorteile

Smart-Home-Lösungen bieten viele Vorteile. Die wichtigsten sind:

Energieeinsparungen und damit geringere Kosten , die durch die intelligente Steuerung der Geräte machbar ist.

und damit , die durch die intelligente Steuerung der Geräte machbar ist. Erhöhung der Sicherheit , die durch eine Reihe von vernetzten Sensoren und Geräten möglich wird. Zum Beispiel kann Feuer oder ein Wasserschäden durch Sensoren erkannt und dem Bewohner und/oder einer externen Alarmzentrale gemeldet werden. Auch offen stehende Außentüren oder Fenster gehören der Vergangenheit an, sie werden beim Verlassen der Wohnung gemeldet oder vom System automatisch ausgeschaltet.

, die durch eine Reihe von vernetzten Sensoren und Geräten möglich wird. Zum Beispiel kann Feuer oder ein Wasserschäden durch Sensoren erkannt und dem Bewohner und/oder einer externen Alarmzentrale gemeldet werden. Auch offen stehende Außentüren oder Fenster gehören der Vergangenheit an, sie werden beim Verlassen der Wohnung gemeldet oder vom System automatisch ausgeschaltet. Zeitabhängige Licht- und Rollladensteuerung kann gegen Einbruch schützen. Oder: Die Alarmanlage wird beim Verlassen der Wohnung über das Abschließen der Haustür automatisch eingeschaltet.

schützen. Oder: Die Alarmanlage wird beim Verlassen der Wohnung über das Abschließen der Haustür automatisch eingeschaltet. Smart Homes bieten auch mehr Komfort: Bei sich ändernder Luftqualität, etwa beim Kochen, öffnen sich Fenster automatisch oder Lüfter werden eingeschaltet. Die Heizung lässt sich von unterwegs aus regulieren, man kommt in einem warmen Zuhause an.

Mehr Rendite für Vermieter

Aber nicht nur für die Bewohner eines Gebäudes – egal ob Eigentümer oder Mieter – haben Smart Homes Vorteile. Auch die Immobilien- und Wohnungswirtschaft kann profitieren: In Smart-Home-Lösungen verbergen sich wirtschaftliche Potenziale.

Zum einen: Bei einer Umfrage hat sich jeder fünfte Befragte bereit gezeigt, für eine mit Smart-Home-Anwendungen ausgestattete Wohnung eine höhere Miete zu bezahlen. Deshalb lohnt es sich, zukünftsfähige Immobilien zu planen. Wer neu baut, kann die fürs Smart Home notwendige technische Infrastruktur gleich mit verlegen. Aber auch in Bestandsobjekte lassen sich Smart-Home-Lösungen integrieren, in diesem Fall eher auf Basis von funkgestützten Systemen. Sind diese Modernisierungen umgesetzt, steigt der Wert der Immobilie. Vermieter können die Kosten umlegen und eine höhere Miete verlangen.

Grundsätzlich sollten sich Wohnungsunternehmen die Frage stellen, welche Smart-Home-Lösungen sie ihren Mietern anbieten wollen und welchen Vorteil sie davon haben.

Um die Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können, sollten Vermieter ihr Augenmerk – egal ob bei Neubau oder bei der Aufrüstung einer Bestandsimmobilie – besonders auf Folgendes richten: Welcher Zielgruppe soll die Technologie dienen? Welchen Mieter möchte ich durch die getroffenen Maßnahmen ansprechen? Da Unternehmen jedoch nur schwer planen können, wer in ihren Wohnungen wohnt und welche Anwendungen der Mieter nutzen möchte, sollte ein gemeinsamer Nenner definiert werden, um eine smarte Standardausstattung zu gewährleisten.

Smart Home ist aber nicht nur ein Thema im Wohnbereich, sondern auch bei Büroimmobilien. Weil die Arbeitswelt der Zukunft immer agiler und digitaler wird, muss auch die Büroinfratstruktur so ausgerüstet sein, dass neuartige Anforderungen erfüllt werden. Modernste Sicherheitstechnik erlaubt zum Beispiel flexible Arbeitszeiten auch in unbewachten Gebäuden über Alarmanlagen und Türsensoren. Dazu gehört bei einem Neubau auch, kabelgebundene, zuverlässige Systeme mitzuplanen. Dies schafft einen Mehrwert für die Immobilie und lässt die zu erzielende Miete steigen.

Und noch einen Vorteil gibt es durch Smart Homes für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft: Durch die smarten Geräte erhält der Vermieter jede Menge Daten über seine Kunden, die er grundsätzlich nutzen darf – sofern die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.

Smart Home Datenschutz

Das Thema Datenschutz wird jedoch von Seiten der Bewohner aktuell noch skeptisch gesehen: Eine aktuelle Umfrage des TÜV-Verbands zeigt, dass ein wichtiger Grund für die Zurückhaltung der Kunden bei Smart-Home-Lösungen das fehlende Vertrauen in die Sicherheit der Geräte ist. Vier von fünf Befragten (80 Prozent) ist der Schutz ihrer Geräte gegen Hackerangriffe unklar, sieben von zehn (68 Prozent) sorgen sich um den Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Vertrauen in die Sicherheitsfunktionen der Hersteller hat nur jeder Dritte (34 Prozent).

Dabei ist das Thema Sicherheit beim Kauf von vernetzter Heimtechnik ein wichtiges Kriterium. Sieben von zehn Befragten ist es wichtig, dass die IT-Sicherheit ihrer Produkte von unabhängiger Stelle geprüft wurde. Zwei von drei wären bereit, für mehr Sicherheit auch mehr zu bezahlen. Umgekehrt zeigt sich aber auch: Bei vielen Befragten siegt aktuell noch ein günstiger Preis über das Thema Sicherheit. Und die Nutzer kümmern sich auch selbst zu wenig um ihre Daten: Laut der Umfrage ändert nur knapp jeder Zweite (49 Prozent) bei der ersten Installation voreingestellte Passwörter, lediglich 57 Prozent installieren regelmäßig Updates. Immerhin ein Viertel (27 Prozent) verbindet manche Smart-Home-Geräte nicht unnötig mit dem Internet.

Wem gehören die Daten?

Generell fallen bei der Nutzung von Smart-Home-Lösungen jede Menge Daten an, die für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft auch wirtschaftlich interessant sind. Aber wem gehören die Daten? Prinzipiell gilt: Eine Auswertung der Daten ist möglich, wenn die Anforderungen des Datenschutzrechts beachtet und die Nutzungsbefugnisse an den Daten durch eine vertragliche Gestaltung abgesichert werden.

Bestehende rechtliche Vorgaben richten sich primär danach, ob es sich bei den Daten um so genannte personenbezogene Daten handelt, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen, oder ob es sich um nicht-personenbezogene Daten handelt, die keine Aussage über die Eigenschaften einer bestimmten Person treffen.

Zu nicht-personenbezogenen Daten gehören etwa Informationen über den Gesamtenergieverbrauch eines Mehrfamilienhauses oder technische Daten, die bei der Verknüpfung mehrerer Geräte untereinander im so genannten Machine-to-Machine-Verhältnis anfallen.

gehören etwa Informationen über den Gesamtenergieverbrauch eines Mehrfamilienhauses oder technische Daten, die bei der Verknüpfung mehrerer Geräte untereinander im so genannten Machine-to-Machine-Verhältnis anfallen. Personenbezogen sind beispielsweise Daten, aus denen sich schließen lässt, welche Lichtquellen ein Mieter wann, wie und in welchem Umfang genutzt hat, oder Daten, die das Schlafverhalten, die Essgewohnheiten oder körperliche Aktivitäten einzelner Personen beschreiben können. Derartige personenbezogene Daten können Rückschlüsse auf individuelle Verhaltensmuster zulassen und sind deshalb durch das europäische Datenschutzrecht, etwa die EU-Datenschutz-Grundverordnung, und auch durch das deutsche Bundesdatenschutzgesetz besonders geschützt.

Auf nicht-personenbezogene Daten findet das Datenschutzrecht dagegen keine Anwendung. Hier plant der europäische Gesetzgeber zwar ein gesondertes Regelwerk. Dies soll der Nutzung nicht-personenbezogener Daten aber keine generellen Schranken auferlegen, sondern lediglich den freien Datentransfer und insbesondere die grenzüberschreitende Nutzung von Speicherdiensten innerhalb der EU gewährleisten.

Personenbezogene Daten dürfen nach dem geltenden Datenschutzrecht nur dann (wirtschaftlich) genutzt oder verwertet werden, wenn der jeweilige Betroffene (zum Beispiel der Mieter) der Nutzung beziehungsweise Verwertung zugestimmt hat oder diese aus anderen Gründen von Gesetzes wegen erlaubt ist. Die entsprechenden gesetzlichen Erlaubnistatbestände sind für die Immobilienwirtschaft aber nur begrenzt hilfreich, da sie die Verarbeitung der Daten für eigene wirtschaftliche Zwecke nur unter sehr engen Voraussetzungen erlauben.

Einwilligung zumeist erforderlich

Die wirtschaftliche Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Smart-Home-Anwendungen macht in den meisten Fällen die Einwilligung aller Betroffenen erforderlich. Das wird in der Praxis oftmals schwer realisierbar sein. Außerdem kann eine datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit widerrufen werden, was einer kontinuierlichen Auswertung der Daten entgegensteht.

Dagegen dürfen nicht-personenbezogene Daten auch ohne Einwilligung erhoben, verarbeitet und ausgewertet werden. In der Praxis sollte der Fokus der Datenauswertung deshalb auf nicht-personenbezogenen Daten liegen. Für die Immobilienwirtschaft stellt sich hier allerdings ein ganz anderes Problem: die fehlende Exklusivität der Nutzungsrechte an diesen Daten. Aus wirtschaftlicher Sicht sind Daten aber insbesondere dann wertvoll, wenn die Möglichkeit besteht, sie allein nutzen und andere von ihrer Nutzung und Verwertung ausschließen zu können. Dies wäre der Fall, wenn an den Daten Eigentum begründet würde.

Die Schaffung eines Eigentumsrechts an Daten wurde in den vergangenen Jahren zwar intensiv diskutiert. So hat etwa das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Studie in Auftrag gegeben, die die "Eigentumsordnung für Mobilitätsdaten" näher behandelt. Jedoch wurde vom überwiegenden Teil der Teilnehmer an dieser Debatte die Schaffung eines Eigentumsrechts an Daten abgelehnt.

Wesentliches Argument gegen ein Eigentumsrecht an Daten war, dass es Zweifel an einer praktikablen Umsetzung dieses Rechts gebe, etwa der Frage, wie Dateneigentum gegenüber Dritten nachgewiesen werden kann.

Gleichzeitig befürchteten einige, dass ein Ausschließlichkeitsrecht an Daten zu Verletzungen von Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit führen könnte.

In Bezug auf personenbezogene Daten wurde schließlich noch argumentiert, dass hier die Zuordnung der Nutzungsbefugnisse bereits vom Datenschutzrecht hinreichend geklärt sei und die Schaffung eines darüber hinausgehenden Eigentumsrechts überflüssig mache.

Die Arbeitsgruppe kam zu dem Ergebnis, dass einzelne Daten nicht eigentumsrechtlich schützenswert seien. Auch wenn somit davon auszugehen ist, dass es ein Eigentumsrecht an Daten in naher Zukunft nicht geben wird, heißt das jedoch nicht, dass Unternehmen schutzlos wären, wenn sie Datenbestände wirtschaftlich verwerten wollen.

Individuelle Grenzen und Schranken der wirtschaftlichen Verwertung von Daten können auch außerhalb eines Daten-Eigentumsrechts durch die richtige vertragliche Gestaltung vereinbart werden. So können Unternehmen durch entsprechende Regelungen in einem Vertrag die Nutzungsbefugnisse hinsichtlich der Daten individuell festlegen.

Beispielsweise kann der Eigentümer einer Immobilie sich von den bei der Generierung und Speicherung von Smart-Home-Daten Beteiligten zusichern lassen, dass nur er allein die Daten wirtschaftlich auswerten darf. Würde in diesem Fall ein vom Immobilieneigentümer beauftragter technischer Anbieter die Daten für eigene Zwecke nutzen, wäre dies ein Vertragsverstoß, der Schadensersatzforderungen oder Unterlassungsansprüche des Immobilieneigentümers nach sich ziehen könnte.

Doch auch die beste vertragsrechtliche Gestaltung würde den Immobilieneigentümer letztendlich nicht davor schützen, dass Dritte, mit denen er keine Vertragsbeziehung hat, die Daten zu eigenen Zwecken verwerten und ausnutzen. Zumindest so lange, bis der Gesetzgeber sich vielleicht doch dazu entscheidet, ein eigenständiges Eigentumsrecht für Daten zu schaffen.

Abwägung zwischen Komfort und Datenschutz

Grundsätzlich rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beim Kauf smarter Geräte zu einer Abwägung zwischen Komfort und Funktionalität sowie Sicherheit und Datenschutz. Smart-Home-Geräte sollten aus Sicht des BSI eine verschlüsselte Kommunikation bieten. Außerdem sollten Anbieter Softwareupdates anbieten, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Doch auch die Nutzer selbst sind gefragt: Bei der Authentifizierung an allen Geräten sollte stets ein starkes Passwort mit Sonderzeichen gewählt und regelmäßig geändert werden. Wer mit externen Dienstleistern vernetzte Systeme nutzt, sollte sich erkundigen, inwiefern die Datensicherheit gewährleistet ist, warnte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Doch letztlich bleibt es jedem Nutzer überlassen, den Mehrwert eines Smart-Home-Dienstes gegen die eigene Privatsphäre abzuwägen, denn in der Regel gibt jeder Nutzer für die Verwendung digitaler Dienste einige Daten preis. Der Anbieter sollte den Nutzer daher klar und verständlich über die Verwendung der erhobenen Daten informieren.

Um sich gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zumindest datenschutzrechtlich abzusichern, ist es für Wohnunge- und Immobilienunternehmen wichtig, dass die in ihren Ojekten verwendeten Smart-Home-Anwendungen rechtlich einwandfrei verankert werden, sodass Käufer und Mieter die fest eingebauten digitalen Anwendungen nicht verweigern können. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Es wird entweder ein aktives "Opt-out" in dem Sinn vorgesehen, dass für die eingebauten Lösungen auch eine nicht-digitale Alternative zur Nutzung bereitsteht, oder in allen Verträgen wird auf die Smart-Home-Anwendungen verwiesen und diese zum vertraglichen Bestandteil gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Smart Home: Wenn der Hacker über den Staubsauger Daten klaut

Die DSGVO ist in Kraft: Sind Sie gerüstet?