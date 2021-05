L'Immo-Podcast: Mehr Gemeinwohl dank Mietenstopp?

Explodierende Grundstückspreise, steigende Kosten für Baustoffe – die Rahmenbedingungen für bezahlbares Wohnen werden nicht besser, die Rufe danach immer lauter. Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, spricht im L'Immo-Podcast darüber, was für mehr sozialen Wohnungsbau braucht.

Sozialer Wohnungsbau entwickelt sich zur neuen Assetklasse und wird plötzlich auch für Investoren interessant. Doch um generell mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, braucht es viele Akteure. Für Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, gibt es für die Bezahlbarkeit drei Stellschrauben: Das sind nötige bezahlbare Grundstücke, die die Wohnungsunternehmen dringend benötigen. Dann spielt die Entwicklung der Baukosten eine wichtige Rolle. Diese steigen derzeit rapide an. Und nicht zuletzt braucht es staatliche Förderprogramme, die die Akteure in Anspruch nehmen und bereit sind, sich an diese zu binden. Nicht zielführend sind dagegen Diskussionen zu Mietpreisbremse und Enteignungen.

Hören Sie doch mal rein in die neue Folge L'Immo mit Iris Jachertz.

