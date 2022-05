Schnelles Internet und multimediales Fernsehen – danach verlangt der heutige Mieter. Die Ampelkoalition hat sich zu Glasfaser in jedem deutschen Haushalt positioniert. Die Telekom unterstützt die Wohnungsunternehmen bei diesem Mammutprojekt.

Die Telekom arbeitet derzeit an ihrem größten Investitionsprojekt aller Zeiten: Bis 2030 soll Glasfaser in jedem deutschen Haushalt vorhanden sein. Beim Erreichen dieses Ziels sind die Wohnungsunternehmen wichtige Partner: Ein großer Teil der Mieter-Haushalte wird über sie erreicht. Jean-Pascal Roux erläutert im L'Immo Podcast, wie sich anfängliche Skepsis zur Telekommunikationsnovelle seitens der wohnungswirtschaftlichen Verbände in breite Zustimmung wandelte, warum die Wohnungswirtschaft Telekom-intern als "Herzschlagader" bezeichnet wird und vor allem warum die Anbieter den Netzausbau auf eigene Kosten als elementare und nachhaltige Aufgabe und Investition in die Zukunft sieht.

