Vom Gebäudetyp E über die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen bis hin zur Eigentumsbildung als Mittel gegen Altersarmut ist in der aktuellen L'Immo-Folge alles dabei. Zu Gast sind heute Bauministerin Klara Geywitz (SPD), Daniel Föst (FDP) und Caren Lay (Die Linke).

Kann der Mangel an Wohneigentum bekämpft werden mit einer Senkung von Grunderwerbsteuer? Nein. Auch wenn es die Parteien so sagen. Hilft die Mietpreisbremse, Mietpreise zu bremsen? Vielleicht. Brauchen wir neue Regulierungen? Ja. Zumindest in einem Punkt! Sind wir in Deutschland schnell genug? Die Baufertigstellungszahlen liegen erst im Mai des jeweils darauffolgenden Jahres vor.

Und hört man genau hin, auf das, was Klara Geywitz (SPD) im L'Immo-Podcast zu Gastgeber Dirk Labusch und den weiteren Gästen Daniel Föst (FDP) und Caren Lay (Die Linke) sagt, so braucht es nach den Bundestagswahlen am 23. Februar sehr wohl neue Kompetenzen im Bundesbauministerium.

Eine spannende Runde zu vielen relevanten Immobilienthemen und revolutionären Ideen aus der Schweiz. Hören Sie rein!

