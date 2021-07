L'Immo Podcast mit Jan Sprengnetter: Folgen der Flutkatastrophe

Was bedeutet die Hochwasserkatastrophe für Landschaft und Infrastruktur, wie wirkt sie sich auf die Immobilienpreise aus, wie auf das eigene Unternehmen? – In der neuen Folge L'Immo schildert Jan Sprengnetter, Geschäftsführer der Sprengnetter GmbH aus Bad Neuenahr, seine Eindrücke.

Werden Immobilien resilienter werden? Werden Elementareinflüsse eine zunehmende Rolle in der Immobilienbewertung spielen? Es wird mehr technische Vorkehrungen an Häusern in bestimmten Lagen geben müssen, mit der Folge, dass sich Bauzeiten verlängern und Kosten erhöhen, meint Jan Sprengnetter, Geschäftsführer der Sprengnetter GmbH aus Bad Neuenahr.

Das große Problem bei den Immobilienpreisen liege nicht nur in den Immobilien selbst und der Lage am Wasser, sondern vielmehr in den Auswirkungen der zerstörten Infrastruktur. Allerdings sagt Sprengnetter auch: "Bisher sind Preisminderungen bei vom Hochwasser betroffenen Gegenden mittelfristig immer wieder verschwunden."

Hören Sie doch mal rein in die neue Folge L'Immo mit Dirk Labusch.

