In der neuen L'Immo-Folge helfen der digitale Gebäudezwilling und das digitale Ökosystem durch den Datendschungel. Das Proptech Buildingminds will Gebäude damit digital durch den Lebenszyklus steuern. Zum Thema eingeladen hat Jörg Seifert den Chief Executive Officer von Buildingminds, Jens Müller.

In der neuen L'Immo-Folge helfen der digitale Gebäudezwilling und das digitale Ökosystem durch den Datendschungel. Das Proptech Buildingminds will Gebäude damit digital durch den Lebenszyklus steuern. Zum Thema eingeladen hat Jörg Seifert den Chief Executive Officer von Buildingminds, Jens Müller.

In Partnerschaft mit Microsoft nutzt das von Schindler 2019 gegründete Proptech BuildingMinds die "Microsoft Azure"- und die "Dynamics 365 Cloud"-Plattformen. Es will so die Art und Weise transformieren, wie Gebäude auf der ganzen Welt verwaltet werden. Im Zentrum steht der digitale Gebäudezwilling, der mit Hilfe eines Common Data Models die Demokratisierung von Daten und den Einsatz von KI ermöglicht. Die Verbindung mit Closed-Loop-Prozessen, Data-driven Insights und einer integrierten Cloud-Plattform soll Gebäudemanagement auf ein neues Level heben.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee