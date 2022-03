In der aktuellen Folge des L'Immo-Podcasts geht es wieder einmal um Digitalisierung. Zu diesem unaufhörlichen Megathema beantwortet Sebastian Renn, Vice President von Drooms und Teamleitung DACH, die Fragen von Jörg Seifert aus der Sicht eines Dataroomanbieters.

Das Unternehmen sieht sich als Europas führenden Anbieter von "Secure Cloud"-Lösungen. Es ist seit 20 Jahren am Markt und mittlerweile mit 160 Mitarbeitern in neun europäischen Ländern aktiv. Mit den Produkten Portfolio und Transaktion werden Datenräume geboten, die den Immobilienlebenszyklus vom Bestandsmanagement bis hin zum Verkauf abbilden. Alle Daten einer Immobilie oder des gesamten Portfolios werden auf diese Weise tagesaktuell und jederzeit transaktionsbereit gehalten. Klar ist, so etwas geht nur voll digitalisiert. Es muss im Internet und von überall aus stattfinden können. Außerdem bedarf es der Weiterentwicklung – und die endet nie.

Diese Folge des L'Immo-Podcasts entstand in Kooperation mit Drooms.

