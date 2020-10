Der bisher in die Expo Real eingebettete Startup-Wettbewerb Builtworld geht in diesem Jahr erstmals mit einem eigenständigen Veranstaltungsformat über die Bühne – und findet im Rahmen der "Digital Real Estate Week" (26. bis 30. Oktober) komplett virtuell statt. 25 PropTechs gehen ins Rennen.

Das Herauslösen aus der Expo Real, der Leitmesse der Immobilienwirtschaft, habe weniger mit der aktuell schwierigen Situation durch die Covid-19-Krise als vielmehr mit Differenzen zwischen den Veranstaltern zu tun, sagt Builtworld-Director Jonas Haberkorn.

Dem wegfallenden Rahmen mit den zahlreichen Begegnungs- und Netzwerkmöglichkeiten wollen die Veranstalter nun eine Woche voller Diskussionen, virtuellen Austauschräumen verschiedenen Zuschnitts und einer täglichen "Battle" für den Builtworld-Contest 2020 entgegensetzen. Die "Digital Real Estate Week" beginnt am 26. Oktober und endet am Freitag (30. Oktober).

Wie von den analogen Ausgaben gewohnt, treten jeweils fünf PropTechs in den fünf Kategorien "Digital Finance", "Building Operations", "Asset Management", "Market" und "Smart City Solutions" gegeneinander an. Pro Veranstaltungsabend wird ein PropTech auf der "Digital Real Estate Week" zum Sieger gekürt.

Wachstumspotenzial in der Kategorie "Smart Cities"

Die 25 PropTechs, die in den insgesamt fünf Kategorien um den Sieg kämpfen, haben sich unter mehreren hundert internationalen Bewerbern durchgesetzt – von Gründern aus Portugal bis nach Frankreich, Norwegen und natürlich Deutschland. Während in den meisten Sparten inzwischen eine Konsolidierung eingesetzt habe, wittert Builtworld-Director Haberkorn bei den Lösungen für Smart Cities Wachstumspotenziale.

"Das reicht von Energiespeichern für die Quartiersebene bis hin zu Planungsinstrumenten für die Stadtplanung oder Werkzeugen, die öffentlichen Nahverkehr neu in die Stadtentwicklung integrieren", sagt er. Generell spiele das Thema Energieversorgung bei PropTechs derzeit eine große Rolle.

Wenig Innovation bei digitalen Lösungen zur Bewertung und Finanzierung von Immobilien

Die zunehmende Bedeutung der Quartiersansätze bei der Energieversorgung unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten hat sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet, als die Builtworld zum ersten Mal größere stadträumliche Aspekte in einer eigenen Sparte würdigte. Wenig Bewegung oder Innovationen beobachten die Veranstalter derweil aber bei digitalen Lösungen, die sich der Immobilienbewertung oder der Finanzierung widmen.

Bislang galt als eigentlicher Gewinn für die Startups das Zusammentreffen mit Investoren, aber auch mit Unternehmen, die an konkreten Geschäftsabschlüssen interessiert waren und gezielt in der entsprechenden Expo-Real-Halle auf Talentsuche gingen. Diese Möglichkeiten fehlen in diesem Jahr, auch weil die "Real Estate Week" rein digital sei – man versuche, mit Streams und Breakout-Räumen, also virtuellen kleineren Sitzungen, ein möglichst gleichwertiges Angebot zu schaffen, verspricht Haberkorn.

Funktioniert das virtuelle Konzept für den Builtworld-Contest?

Die Veranstalter rechnen mit zirka 2.000 Online-Teilnehmern an der "Real Estate Week". Wie viele sich davon letztlich aktiv beteiligen oder der Veranstaltung folgen, bleibt abzuwarten – und ist den Builtworld-Organisatoren zufolge im Einzelfall nur schwer zu dokumentieren.

Auch die Rückmeldungen aus der PropTech-Szene erwarten die Builtworld-Macher mit Spannung: Gerade die Gründer befinden sich in einem frühen Wachstumsstadium und verfügen selten über finanzielle Polster oder können auf bewährte Geldgeber zurückgreifen – dazu kommt die derzeit schwierige Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Einerseits brauchen Startups Wettbewerbe und Öffentlichkeit, um bekannt zu werden und sich zu vernetzen, andererseits verschlingen Vorbereitung und Teilnahme an solchen Veranstaltungen Ressourcen, die viele PropTechs im Krisenmodus nur schwer vorhalten können.

