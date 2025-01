250te L’Immo-Folge – es geht nur zusammen

Die 250te Folge ist eine Feierfolge. Es wird gesungen und viel L’Immo getrunken. Das Moderatorenteam Iris Jachertz, Dirk Labusch und Jörg Seifert diskutiert darüber, was den Podcast ausmacht und warum er so erfolgreich ist. Ergebnis: Es liegt vor allem am Zusammenwirken vieler Menschen.