Zigarettenentsorgung kostet Wohnungseigentümerin viel Geld

Entsorgung über Balkon kostet viel "Asche"

Eine Wohnungseigentümerin in München muss an eine Miteigentümerin 3.000 Euro zahlen, weil sie wiederholt Zigaretten und Asche von ihrem Balkon nach unten entsorgt hat. In einem gerichtlichen Vergleich hatte sie sich verpflichtet, dies zu unterlassen.