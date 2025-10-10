Patrick Stöhrer da Costa – Nachruf
Als ausgewiesener Mietrechts-Experte mit hoher fachlicher Expertise hatte Patrick Stöhrer da Costa vor allem die praktischen Aspekte der Zielgruppe immer im Blick. Komplexe rechtliche Probleme brachte er verständlich auf den Punkt und bereitete diese informativ sowie anschaulich auf. Bei unserer Zusammenarbeit schätzten wir seine sehr angenehme und offene Art.
Sein Engagement sowie seinen Einsatz für die Haufe Group werden wir in bleibender Erinnerung behalten!
Miron Schneckenberger
Teamleiter/Chefredakteur und die gesamte Redaktion Haufe Immobilien
