Unser langjähriger Autor Patrick Stöhrer da Costa ist im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Er war als Rechtsanwalt und Berater im Mieterverein Lörrach tätig. 

Als ausgewiesener Mietrechts-Experte mit hoher fachlicher Expertise hatte Patrick Stöhrer da Costa vor allem die praktischen Aspekte der Zielgruppe immer im Blick. Komplexe rechtliche Probleme brachte er verständlich auf den Punkt und bereitete diese informativ sowie anschaulich auf. Bei unserer Zusammenarbeit schätzten wir seine sehr angenehme und offene Art.

Sein Engagement sowie seinen Einsatz für die Haufe Group werden wir in bleibender Erinnerung behalten!

