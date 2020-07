Berufung der WEG, wenn Gericht Partei falsch bezeichnet

BGH: Falsche Rechtsmittelbelehrung darf Wohnungseigentümer nicht schaden

Legt ein Wohnungseigentümer durch seinen Anwalt in einer WEG-Sache aufgrund einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung Berufung beim falschen Gericht ein, versäumt er die Berufungsfrist in der Regel unverschuldet. Das zuständige Gericht muss dann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewähren. Weiter