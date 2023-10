DRSC veröffentlicht Stellungnahme zum PIR von IFRS 9 (Teil 2)

Der DRSC (nationaler Standardsetzer auf dem Gebiet der Konzernrechnungslegung in Deutschland) hat am 27.9.2023 den Post-Implementation Review von IFRS 9 (Teil 2: Wertminderung) an den IASB übermittelt.

Am 30.5.2023 veröffentlichte der IASB ein Konsultationspapier (Request for Information) im Zuge des Post-Implementation Reviews (PIR) zu den Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 (PIR Teil 2).

Hintergrund: Wertminderungsvorschriften in IFRS 9

Ziel des PIR ist die Beurteilung, ob die Regelungen in IFRS 9 die Bilanzierung und Finanzberichterstattung verbessert und ob potenzielle Erkenntnisse für künftige Standard-Setzung gewonnen werden können.

PIR von IFRS wird in 3 Teilen durchgeführt

Der IASB führt den PIR von IFRS 9 partiell, also in einzelnen Teilstücken, durch. Demnach wurde die Konsultation zur "Kategorisierung und Bewertung" bereits im PIR Teil 1 durchgeführt und in 2022 abgeschlossen. Für den Regelungsbereich "Hedge Accounting" wird der PIR Teil 3 aller Voraussicht nach im Jahr 2024 beginnen. Im November 2021 hatte der internationale Standardsetter PIR Teil 2 zum Thema "Wertminderung" angekündigt, woraufhin ein halbes Jahr später das Konsultationspapier herausgegeben wurde. Die Kommentierungsfrist für PIR Teil 2 endete am 27.9.2023.

DRSC-Stellungnahme zu IFRS 9: Wertminderungsvorschriften

Als Rückmeldung zum PIR Teil 2 gab der DRSC dem IASB mit, dass die Wertminderungsvorschriften prinzipientreu sind und zu nützlichen Informationen führen. Dennoch kritisierte der DRSC die hohen Kosten für die Einführung des neuen Wertminderungsmodells, wobei laufende Kosten als moderat eingeschätzt wurden. Im Verhältnis zur Verbesserung der Nützlichkeit der Informationen erachtet der DRSC die Kosten als gerechtfertigt.

Der DRSC attestiert dem neuen Wertminderungsmodell ein in der Bilanzierungspraxis gut anwendbares Modell und stellt fest, dass Anwendungsfragen und einhergehende Herausforderungen nach nunmehr 5 Jahren nach der Einführung weitgehend geklärt werden konnten.

Positive Rückmeldung des DRSC

Insgesamt wurde der aus 10 Fragen bestehende Fragenkatalog des IASB vom DRSC positiv beantwortet. Es gab nur vereinzelt Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge, wie bspw. das Zusammenspiel der Wertminderungsanforderungen von IFRS 9 zu anderen Anforderungen von IFRS 15 und IFRS 16.

Ausblick: Teil 3 des PIR zum "Hedge Accounting" wird sich anschließen

Es scheint nun auch für PIR Teil 2 zum Thema "Wertminderung" der Abschluss nicht mehr in all zu weiter Ferne zu sein. Daher bleibt es abzuwarten

zum einen wie und wann der IASB PIR Teil 2 abschließt und

zum anderen wie die Rückmeldung für PIR Teil 3 zum Thema "Hedge Accounting" sein wird.