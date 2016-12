20.08.2012 | Gehaltsspiegel

Hohe Gehältergibt es in Süddeutschland

Bild: Michael Bamberger

In Deutschland ist das regionale Gehaltsgefälle für Buchhalter und Controller beträchtlich. Ein Vergleich von sechs Bundesländern zeigt: Die besten Gehaltschancen gibt es in Baden-Württemberg. Das geht aus dem jüngsten Gehaltsspiegel von Robert Half hervor.

Experten aus der Buchhaltung verdienen in Baden-Württemberg ein jährliches Bruttogehalt von durchschnittlich 53.300 Euro, während ihre Kollegen aus dem Controlling mit 69.200 Euro rechnen können. Dies ist ein Ergebnis des Gehaltsspiegels 2012 für das Finanz- und Rechnungswesen, für den der Personaldienstleister Robert Half mit dem Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. (BVBC) über 4.000 Finanzfachkräfte befragt hat.

Gehälter sind vom Standort des jeweiligen Arbeitgebers abhängig

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Hessen und Bayern: Dort können Buchhalter ein Grundgehalt von über 50.000 Euro erreichen. In Nordrhein-Westfalen und Hamburg sind die Verdienstmöglichkeiten mit knapp unter 50.000 Euro etwas geringer. Weit abgeschlagen in der Gehaltsskala liegt Berlin. Hier verdienen Mitarbeiter in der Buchhaltung mit 40.800 Euro insgesamt über 20 Prozent weniger als in Baden-Württemberg.

„Wie gut Experten in der Buchhaltung verdienen, ist sehr vom Standort des jeweiligen Arbeitgebers abhängig“, sagt Angelika Hilgers, Geschäftsführerin BVBC zu den Ergebnissen des Gehaltsspiegels. „Die Gehälter müssen immer auch in Relation zu den externen Faktoren, wie Lebenshaltungskosten oder Immobilienpreisen, betrachtet werden und variieren deshalb regional.“

Höhe des Grundgehalts in der Buchhaltung

Platz Bundesland Jahresbruttogehalt 1 Baden-Württemberg 53.300 Euro 2 Hessen 51.500 Euro 3 Bayern 50.600 Euro 4 Hamburg 49.300 Euro 5 Nordrhein-Westfalen 47.200 Euro 6 Berlin 40.800 Euro

Nord-Süd-Gefälle auch bei Gehältern für Controller

Die höchsten Einkünfte gibt es auch für Controller im Süden der Republik. Das Siegerpodest komplettieren neben Baden-Württemberg (69.200 Euro) Bayern (68.700 Euro) und Hessen (66.100 Euro). Auch in dieser Berufsgruppe verdienen Mitarbeiter in Berlin am wenigsten: Zwischen dem fünft platzierten Hamburg und der Hauptstadt liegt eine Differenz von 7.200 Euro jährlich.

„Unsere Beobachtungen und Marktforschungen zeigen, dass Unternehmen in Deutschland weiterhin von einer positiven Konjunkturentwicklung ausgehen. Die Aussichten für ihr Unternehmen schätzen viele sogar noch besser ein“, erklärt Sladjan Petkovic, Director bei Robert Half International. „Für die Mitarbeiter bedeutet das, dass durchaus Chancen auf eine Erhöhung des Grundgehaltes oder der variablen Zusatzleistungen bestehen.“

Höhe des Grundgehalts im Controlling

Platz Bundesland Jahresbruttogehalt 1 Baden-Württemberg 69.200 Euro 2 Bayern 68.700 Euro 3 Hessen 66.100 Euro 4 Nordrhein-Westfalen 64.500 Euro 5 Hamburg 62.200 Euro 6 Berlin 55.000 Euro

Den Gehaltsspiegel gibt es unter www.roberthalf.de/gehalt