Backup- und Notfallpläne für Controlling und Finance sind ein zentraler Bestandteil stabiler Unternehmenssteuerung. Das Risiko von Datenverlusten und Systemausfällen ist deshalb durch entsprechende Maßnahmen soweit möglich zu vermeiden. Kristoffer Ditz stellt eine zuverlässige Vorgehensweise vor.

Warum Resilienz im Controlling zur Pflicht wird

Im Controlling stehen Daten, Systeme und Auswertungen im Zentrum der Unternehmenssteuerung. Ob Forecasts, Monatsabschlüsse oder Management-Reports, ohne verlässliche Datenbasis ist keine belastbare Entscheidung möglich. Genau deshalb wird ein Thema Backup- und Notfallstrategien zunehmend kritisch, aber noch oft unterschätzt.

Denn die Frage ist nicht, ob Datenverluste oder Systemausfälle passieren, sondern wann und wie gut ein Unternehmen dann darauf vorbereitet ist.

Backups sind kein IT-Thema, sondern Steuerungssicherheit

Backups werden häufig als rein technische IT-Aufgabe betrachtet. Tatsächlich betreffen sie jedoch direkt die Steuerungsfähigkeit des Unternehmens.

Im Controlling und Finance bedeutet ein Datenverlust nicht nur einen technischen Ausfall, sondern konkret:

Keine Transparenz über Zahlungseingänge

Keine Möglichkeit, Lieferantenrechnungen zu begleichen

fehlende Monatsabschlüsse

unterbrochene Forecast-Prozesse

unvollständige Management-Reports

Verzögerungen in Entscheidungsprozessen

Damit wird klar: Backup-Strategien sind ein integraler Bestandteil der finanziellen und operativen Steuerungsfähigkeit.

Regelmäßige Backups als Basis der Datenkontinuität

Ein zentrales Element jeder Sicherheitsstrategie sind regelmäßige, automatisierte Backups. Diese sollten verschlüsselt erfolgen und in definierten Intervallen, typischerweise täglich oder wöchentlich durchgeführt werden.

Wichtig ist dabei nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Verlässlichkeit der Prozesse. Nur wenn Backups automatisiert und überwacht laufen, entsteht echte Datenkontinuität.

Für Finance und Controlling ist das entscheidend, da selbst kurzfristige Datenlücken zu fehlerhaften Analysen oder verzögerten Reports führen können.

Mehrere Speicherorte: die 3-2-1-Strategie

Ein bewährtes Konzept zur Risikoreduzierung ist die sogenannte 3-2-1-Regel:

3 Kopien der Daten

2 unterschiedliche Speichermedien

1 Kopie extern gespeichert

Diese Struktur reduziert das Risiko von Totalverlusten erheblich, etwa durch Hardwaredefekte, Cyberangriffe oder Systemausfälle.

Gerade im Controlling, wo Daten oft aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden, ist diese Redundanz entscheidend, um Auswertungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen.

Disaster-Recovery: wenn der Ernstfall eintritt

Backups allein reichen nicht aus. Entscheidend ist, wie schnell und strukturiert ein Unternehmen im Ernstfall handlungsfähig bleibt.

Ein Disaster-Recovery-Plan definiert genau:

wer im Notfall verantwortlich ist,

welche Systeme zuerst wiederhergestellt werden,

in welcher Reihenfolge Daten und Prozesse reaktiviert werden,

wie die Kommunikation intern und extern erfolgt.

Im Controlling ist diese Klarheit wichtig, da Reporting- und Steuerungsprozesse zeitkritisch sind. Verzögerungen können direkte Auswirkungen auf Entscheidungen im Management haben. Im Finance-Bereich gefährden Datenverluste die Zahlungsfähigkeit und sind damit ein potenzielles Insolvenzrisiko.

Regelmäßige Tests verhindern Scheinsicherheit

Ein häufig unterschätzter Punkt: Backups und Notfallpläne müssen regelmäßig getestet werden.

Ein funktionierendes Backup-System in der Theorie ist wenig wert, wenn es im Ernstfall nicht wiederherstellbar ist.

Daher gilt:

mindestens halbjährliche Tests

Simulation von Ausfallszenarien

Prüfung der Wiederherstellungszeiten

Für Controlling und Finance bedeutet das: Nur getestete Systeme bieten echte Planungssicherheit. Alles andere bleibt ein Risiko, das im Krisenfall teuer werden kann.

Dokumentation und Schulung als unterschätzter Faktor

Technik allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter wissen, wie im Ernstfall zu reagieren ist.

Dazu gehören:

klare Dokumentation der Prozesse

definierte Rollen und Verantwortlichkeiten

regelmäßige Schulungen und Awareness-Maßnahmen

Gerade im Controlling, wo viele Prozesse zeitkritisch sind, ist ein eingespieltes Vorgehen entscheidend, um im Krisenfall handlungsfähig zu bleiben.

Für das Controlling ergibt sich daraus eine klare Konsequenz:

Ohne Daten keine Analyse

Ohne Analyse keine Steuerung

Ohne Notfallkonzept kein verlässliches Controlling

Unternehmen, die Backups, Recovery-Pläne und Schulungen ernst nehmen, sichern nicht nur ihre IT-Systeme, sondern vor allem ihre Entscheidungsfähigkeit im Ernstfall.