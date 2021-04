Welche Faktoren treiben die Finanztransformation voran? Und welche Kernkompetenzen sind in Zeiten der Digitalisierung gefragt? Diese Fragen beantwortet Prof. Dr. Erik Strauß in seinem Vortrag "Der Finanzbereich gestern, heute und morgen — Anspruch und Wirklichkeit einer Transformation".

COVID-19 und Effizienzstreben als Treiber der Transformation

Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für Unternehmen? Mit diesem Thema beginnt Prof. Dr. Erik Strauß, Inhaber des Dr. Werner Jackstädt Stiftungslehrstuhls für Controlling & Unternehmenssteuerung, WHU Otto-Beisheim-School of Management, seinen Vortrag. Er zeigt auf, welche wesentliche Rolle Digitalisierungstechnologien während der Krise in Unternehmen spielen, aber auch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Einführung aufkommen. Gerade diese sind des Öfteren menschlicher Natur, wie beispielsweise ein starres Silo-Denken oder auch ein fehlendes Mindset für Veränderung.

Die Kernkompetenzen des Finanzbereiches im Zeitalter der Digitalisierung

Vier Kernkompetenzen der Finanzfunktion werden herausgestellt:

Sammlung,

Aufbereitung,

Analyse sowie

die Sinnstiftung & Kontextualisierung

von Daten.

Diese Kompetenzen werden nach der Einschätzung von Prof. Strauß massiv und zeitnah durch Digitalisierungstechnologien beeinflusst. Am Beispiel von Artificial Intelligence (AI) zeigt sich, wie schon heute die Kompetenzfelder Datensammlung und -aufbereitung zum großen Teil maschinell erfolgen können. Wenn ausreichend große Datenmengen vorhanden sind, kann AI "angelernt" werden, um in Zukunft auch verstärkt die Datenanalyse zu übernehmen. AI hilft, die Basiskorrelationen zu erkennen und zu verarbeiten. Nicht jedes Szenario ist jedoch von Anfang an bekannt, daher ist es entscheidend alle Parameter zu berücksichtigen, um ein belastbares Ergebnis zu erzielen. In dem Vortrag betont Strauß an dieser Stelle, dass durch den Menschen die Sinnstiftung & Kontextualisierung der Daten ganz bewusst erfolgen muss, um Scheinkorrelationen aufzudecken.

Zusammenspiel von AI und Finanzexperten

Grundvoraussetzung für den mehrwertstiftenden Einsatz von AI ist die Verfügbarkeit der richtigen Daten. Grundsätzlich werden drei Arten von Daten für die AI benötigt:

Input, Training und Feedback.

Die Finanzexperten spielen hierbei eine entscheidende Rolle, denn sie sind für die Datenauswahl und -einspielung verantwortlich. Die Input-Daten sind ebenso entscheidend, wie Feedback-Daten. Richtig ausgewählter Input ermöglicht, effizientes Training zu initiieren und zielgerichtete Ergebnisse zu erreichen. Die entwickelten Ergebnisse werden anschließend durch Experten geprüft und mit ihrem Know-how in Form eines Feedbacks unterfüttert, um kontinuierliches Lernen der AI zu ermöglichen. Die Kernaussage lautet: Die Arbeit der Finanzfunktion muss Hand in Hand mit AI gehen, damit gemeinsam bessere Entscheidungsvorlagen für das Management entstehen.

Erfolgsfaktoren für die Zukunft der Finanzfunktion

Nach Prof. Strauß benötigen Finanzbereiche fünf Kerneigenschaften, um auch zukünftig den Anforderungen genügen und bei der Geschwindigkeit der Finanztransformation mithalten zu können.

Das Verständnis, wie Daten als sinnvolles Gesamtbild zusammenpassen.

Das Stellen der richtigen Fragen, und nicht nur das Liefern von Antworten.

Die Positionierung als Mittler zwischen Technik und Realität.

Das Erkennen des gesellschaftlichen Kontextes von unternehmerischen Entscheidungen.

Der Auf- und Ausbau von kulturellen, technischen, emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten.

Fazit: Der Mensch als Erfolgsfaktor

Der Mensch ist und bleibt nach wie vor der entscheidende Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Finanztransformation. Nur durch das verstärkte Zusammenspiel von Digitalisierungstechnologien und den Finanzexperten können fundierte Entscheidungsvorlagen für das Management entstehen.