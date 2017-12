Bild: Haufe Online Redaktion

Korruption verursacht in Unternehmen ebenso wie in der öffentlichen Verwaltung jährlich hohe finanzielle Schäden. Hinzu kommt regelmäßig ein erheblicher Reputationsverlust für die betroffene Institution. Die Themen Prävention und Bekämpfung von Korruption stehen daher nicht nur seit Jahren auf der G20-Tagesordnung, sondern auch in deutschen Unternehmen nach wie vor weit oben auf der Agenda.

Zuletzt hat der deutsche Gesetzgeber die Gesetzeslage durch Ausdehnung der Strafbarkeit auf Handlungen außerhalb von Wettbewerbslagen sowie Einführung der §§ 299a und 299b StGB für das Gesundheitswesen weiter verschärft. Trotz dieser Entwicklungen erweckt die tägliche Presseberichterstattung teilweise den Eindruck, als gebe es erheblichen Nachholbedarf im Hinblick auf ausreichende präventive Maßnahmen gegen Korruption.

Immer häufiger stellt sich für Unternehmen nicht nur die Frage, was zu tun ist, wenn es bereits zu korruptiven Handlungen gekommen ist. Von zentraler Bedeutung ist vielmehr, was getan werden kann und getan werden muss, um das Unternehmen (zukünftig) ausreichend präventiv zu schützen. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der neusten höchstgerichtlichen Rechtsprechung, wonach es für die Bemessung einer Unternehmensgeldbuße von Bedeutung sein kann, ob das Unternehmen ein effizientes Compliance-Management installiert hat. Auch eine nach Entdeckung einer Korruptionsstraftat erfolgte Optimierung entsprechender Regelungen kann bei Bemessung des Bußgeldes Berücksichtigung finden.

Korruptionsprävention: Definition und Bedeutung

Dass Korruption ebenso wie die Beteiligung an dieser zu erheblichen strafrechtlichen Sanktionen führen kann, ist nicht neu. Gleiches gilt für die Pflicht der Unternehmensleitung, diejenigen Aufsichtsmaßnahmen zu treffen, die zur Verhinderung von Straftaten aus dem Unternehmen heraus geeignet, erforderlich und zumutbar sind. So hat etwa der Vorstand einer Aktiengesellschaft ein Überwachungssystem einzurichten, welches Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, früh erkennt und eine spätere Haftung der juristischen Person verhindert.

Wie eine wirkungsvolle und ausreichende Organisation jedoch im Einzelnen ausgestaltet sein muss, lässt sich konkret weder dem Gesetz noch der Rechtsprechung entnehmen. Grund hierfür dürfte nicht zuletzt sein, dass es sich bei Korruption um einen sehr weiten Begriff handelt, welcher verschiedenste Fallkonstellation des Missbrauchs anvertrauter Macht im beruflichen Umfeld zum eigenen privaten Nutzen oder zum Vorteil eines Dritten, beispielsweise des Arbeitgebers, umfasst.

Korruptionsprävention in Unternehmen

Ungeachtet der nicht völlig geklärten rechtlichen Voraussetzungen haben sich in den letzten Jahren Kernelemente einer zureichenden Compliance-Organisation herausgebildet, die umgesetzt sein müssen, soll ein Compliance-System „state of the art“ sein. Ausgangspunkt und Grundlage jeder Implementierung neuer Compliance-Systeme und ihrer Überprüfung auf Angemessenheit ist dabei die sogenannte Risikoanalyse. Denn Umfang, Inhalte und notwendige Ressourcen einer adäquaten Compliance-Organisation können nicht absolut definiert werden, sondern hängen von der individuellen Risikosituation des betroffenen Unternehmens ab.

Zu den Kernelementen eines funktionieren Compliance-Systems gehören unter anderem interne Korruptionsrichtlinien, die einen firmenweit geltenden Verhaltenskodex sowie entsprechende Kontrollmechanismen definieren. Ferner finden sich etwa Richtlinien zum Aufbau der Compliance-Abteilung, zur Durchführung von forensischen Untersuchungen und Whistleblower-Hotlines.

Ein weiterer wesentlicher Baustein sind Mitarbeiterschulungen. Zwar gibt es in Deutschland keine gesetzliche Norm, die Unternehmen zur Durchführung solcher Korruptionsschulungen verpflichtet. Dennoch sind derartige Schulungen eine geeignete Maßnahme zur Steuerung und Überwachung des Compliance-Risikos. Diesen Umstand hat auch die Rechtsprechung erkannt, welche das Vorhandensein bzw. den Aufbau eines umfassenden Compliance Management Systems (CMS) immer häufiger positiv quittiert.

Die USA sind hier bereits einen Schritt weiter. Dort kann nach den Federal Sentencing Guidelines ein der Korruption überführtes Unternehmen auf deutliche Strafnachlässe hoffen, wenn es ein effektives Compliance-Programm vorweisen kann, in welchem Mitarbeiterschulungen ein tragendes Element darstellen. Der UK Bribery Act erkennt gar fehlende Compliance-Maßnahmen als eigenen Haftungsgrund an, auch hier werden Mitarbeiterschulungen explizit als Präventivmaßnahmen genannt.

Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung

Auch in der öffentlichen Verwaltung rückt das Thema Korruptionsprävention zunehmend in den Fokus. Dies gilt vor allem in Bezug auf Vergabeverfahren wie beispielsweise im Bauwesen. Neben möglichen finanziellen Schäden gilt es hier auch einen drohenden Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Integrität der öffentlichen Verwaltung zu vermeiden.

Die „Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung" ist hierfür ein wichtiges Hilfsmittel, insbesondere um besonders korruptionsgefährdete Bereiche in Behörden zu ermitteln und

Vorkehrungen gegen Korruption zu treffen. Neben der Bestellung von Antikorruptionsbeauftragten (AKB) wird vornehmlich versucht, Personal und Aufgaben rotieren zu lassen. Die Umsetzung ist insoweit jedoch schwierig, da an neuralgischen Stellen regelmäßig langjährige, erfahrene Mitarbeiter mit hohem Fachwissen sitzen und diese nur schwer zu ersetzen sind. Daneben sollten Mitarbeiterschulungen und Kontrollen im Wege der Dienst- und Fachaufsicht durchgeführt, sowie eine konsequente Umsetzung des Mehr-Augen-Prinzips umgesetzt werden.

Neben der Richtlinie zur Korruptionsprävention existieren Handreichungen und Leitfäden, die Hinweise für die Behördenleitung sowie im öffentlichen Dienst Beschäftigte enthalten, wie sie sich im Dienst und besonders in Situationen mit korruptiver Bedrohung verhalten sollen.

Das „Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung“ vom 8. 11. 2004 ergänzt die vorgenannten Vorschriften.

