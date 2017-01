13.01.2017 | KMU

Schulungen - zentrales Element im Compliance-Management

Bild: Haufe Online Redaktion

Compliance kann nicht einer alleine machen. Denn ein ehrlicher Chef reicht nicht aus, wenn es darum geht, Regeln und Gesetze einzuhalten. Warum sich Compliance-Schulungen lohnen, auch in KMU.

Um Normen und Regeln einhalten zu können, müssen diese erst einmal bekannt sein. So banal das in manchen Fällen sein mag, etwa wenn es um das Thema Schmiergeld geht, so kompliziert kann es sein, wenn es um Urheberrechte oder Datenschutzthemen geht. Und vielen ist es gar nicht bewusst, dass sie etwas tun, was sie nicht dürfen. Doch auch hier gilt der Spruch: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Compliance ist Chefsache, doch braucht kompetente Unterstützung

Viele KMU schätzen den bürokratischen Aufwand für Compliance und entsprechende Schulungen noch immer als zu hoch ein. Außer dem Chef scheint in vielen Betrieben niemand dafür zuständig zu sein. Wer die Schulungen durchführen soll, ist nicht geklärt. Doch alles kann der Chef nicht selbst machen und: er kann und muss auch nicht alles (besser) wissen.

Bei Regelverstößen drohen harte Strafen, doch Compliance-Schulungen helfen

Unternehmen, deren Mitarbeiter und Manager Regeln nicht einhalten, müssen mit hohen Bußgeldern und evtl. Haftstrafen rechnen. Zum materiellen Verlust – auch durch Rechtsanwalts- und Gerichtkosten – kommen u. U. noch der Verlust der Kreditwürdigkeit hinzu und auf alle Fälle ein Imageschaden. Gerade für KMU können Verstöße zur Existenzbedrohung werden. Deshalb lohnt sich die Investition in Compliance und Compliance-Schulungen.

Diese Compliance-Themen sollten mindestens geschult werden, auch in KMU

In diesen Compliance-Themen sollten auch KMU Schulungen anbieten:

Welche Regeln sind beim Datenschutz einzuhalten?

Was ist beim Urheberrecht zu beachten?

Was ist ein Verstoß gegen das Kartellrecht?

Wie sieht eine korrekte Rechnungslegung aus?

Was bedeutet Insiderhandel?

Wie kann die Korruptionsprävention im Betrieb aussehen?

Darüber hinaus gibt es rechtlich verbindliche Schulungen, wie z. B. die Sicherheitsunterweisungen im Arbeitsschutz, die jedes Unetrnehmen durchführen muss.

