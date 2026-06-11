Pflege-Pauschbetrag

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Fachbeiträge & Kommentare
Kompaktübersicht: Steuerges... / Pflege-Pauschbetrag
Lexikonbeitrag
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / 223. Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen v 09.12.2020, BGBl I 2020, 2770 (Behinderten-Pauschbetragsgesetz)
Kommentar
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / 137. Zweites Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2003 – StÄndG 2003) v 15.12.2003, BGBl I 2003, 2645
Kommentar
Menschen mit Behinderung / 6 Pflege-Pauschbetrag
Lexikonbeitrag
Praxis-Beispiele: Freibetrag / 1 ELStAM-Datenbank
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