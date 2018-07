Kosten der Erbauseinandersetzung für die Überführung von Wirtschaftsgütern in die eigene Verfügungsmacht sind als Anschaffungsnebenkosten im Wege der AfA abziehbar (entgegen BMF-Schreiben v. 13.1.1993, BStBl I 1993, 80).

Leichtfertige Steuerverkürzung bei abweichenden Angaben in verschiedenen Steuererklärungen Zur Kommentierung