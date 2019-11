BFH Überblick: Alle am 14.11.2019 veröffentlichten Entscheidungen

2. Bestreitet das Finanzamt, dass eine in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter bestand, spricht die Feststellung des Jahresabschlusses indiziell dafür, dass dem Gesellschafter eine Forderung in der ausgewiesenen Höhe zustand.

Auflösung einer positiven Ergänzungsrechnung anlässlich der Veräußerung eines Teilmitunternehmeranteils