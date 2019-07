BFH: Neue anhängige Verfahren im Juli 2019

Das Verfahren V R 62/17 (neues Az: V R 23/19) ruht gemäß Beschluss vom 12.2.2019 bis zur Entscheidung des EuGH in dem Verfahren Rechtssache IO, C–420/18. Das Verfahren V R 23/19 (altes Az: V R 62/17) wurde wieder aufgenommen.

Ist ein Aufsichtsratsmitglied einer AG, der Angestellter der Konzernmutter ist und in den Aufsichtsrat einer Tochtergesellschaft entsandt wird, mit seiner Aufsichtsratstätigkeit umsatzsteuerrechtlicher Unternehmer?

Stellt die im Rahmen von Freiwilligendiensten durch die Klägerin erfolgte Überlassung von Freiwilligen an die jeweiligen Einsatzstellen gegen Kostenerstattung einen steuerbaren und steuerpflichtigen, dem Regelsteuersatz unterliegenden Umsatz dar?

Führte der Verkauf einer Hofstelle eines ansonsten verpachteten Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in den 1970er Jahren (noch) zwingend zur Betriebsaufgabe nach § 14 EStG i. V. m. § 16 EStG, wenn der Hof vorher von dieser Hofstelle aus betrieben worden ist (keine identitätswahrende Fortführung)?

Arbeitnehmer

Kindergeld/Wohnsitz Besteht in Fällen einer sog. Wohnsitz-Wohnsitz-Konstellation ein Anspruch auf deutsches Kindergeld als Unterschiedsbetrag (ggf. in voller Höhe), wenn das Kind in dem anderen EU-Staat wohnt?