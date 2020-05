BFH: Neue anhängige Verfahren im April 2020

Ist ein Entgelt, das der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern für die Anbringung eines mit Werbung des Arbeitgebers versehenen Kennzeichenhalters an deren privaten Fahrzeugen zahlt, Arbeitslohn?

Ist ein Taxi ein öffentliches Verkehrsmittel i. S. d. § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG und können damit die Taxikosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in tatsächlich entstandener Höhe – über die Entfernungs-pauschale hinaus – als Werbungskosten geltend gemacht werden?

Unternehmer

Gewerbesteuer/ Umwandlung 1. Führt die Umwandlung einer KG in eine GmbH gewerbesteuerrechtlich nicht zu einer Übertragung von Wirtschaftsgütern, so dass die erweiterte Kürzung auch in Umwandlungsfällen trotz § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 2 GewStG weiterhin zu gewähren ist? 2. Sind bei Umwandlung einer KG in eine GmbH die Vorbesitzzeiten gem. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG anzurechnen?