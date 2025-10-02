BFH: Alle am 2.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen

Alle am 2.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Zur Gewinnerzielungsabsicht bei langjährigen gewerblichen Verlusten
Die Berücksichtigung eines möglichen zukünftigen Betriebsaufgabe- oder Betriebsveräußerungsgewinns im Rahmen einer Totalgewinnprognose setzt nicht voraus, dass die betreffenden stillen Reserven in einem schon bei Betriebsbeginn vorliegenden Betriebskonzept erfasst worden sind. Dies gilt bei Einkünften aus Gewerbebetrieb ebenso wie bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft.
Keine (Pflicht-)Veranlagung bei Stellung eines Antrags auf Günstigerprüfung erst nach Ablauf der Festsetzungsfrist
Der Antrag auf Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG entfaltet keine anlaufhemmende Wirkung, wenn er zusammen mit Abgabe der Steuererklärung nach Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt wird.
Zweimalige Festsetzung von Grunderwerbsteuer für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen beim Auseinanderfallen von sogenanntem Signing und Closing
Es ist bei summarischer Prüfung nicht rechtlich zweifelhaft, dass bei einem Erwerb von Anteilen an einer GmbH, bei dem das schuldrechtliche Erwerbsge-schäft (Signing) und die Übertragung der GmbH-Anteile (Closing) zeitlich auseinanderfallen, Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 2b GrEStG für das Closing festgesetzt werden darf. Die rechtlichen Zweifel, ob neben dieser Festsetzung zusätzlich Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG für das Signing festgesetzt werden darf (vgl. BFH, Beschluss v. 9.7.2025, II B 13/25 (AdV), rechtfertigen keine Aussetzung der Vollziehung in Bezug auf die Festsetzung von Grunderwerbsteuer für das Closing.
Keine erste Tätigkeitsstätte eines Leiharbeitnehmers beim Entleiher im Rahmen eines unbefristeten Leiharbeitsverhältnisses
Bei einem unbefristeten Leiharbeitsverhältnis kommt eine dauerhafte Zuordnung des Leiharbeitnehmers zu einer ersten Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 4 Satz 1 bis 3 EStG beim Entleiher regelmäßig nicht in Betracht.
Zur Besteuerung der Einlösung eines Gold-Warrants als sonstige Kapitalforderung
Eine sonstige Kapitalforderung ist nicht deshalb zu verneinen, weil der Forderungsinhaber das Recht hat, wahlweise die Erfüllung in anderer Weise als in Geld verlangen zu können. Übt der Inhaber das Erfüllungswahlrecht aus, liegt darin noch kein steuerbarer Vorgang.
Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG
§ 20 Abs. 4a Satz 3 EStG erfasst Fälle nicht, in denen weder der Emittent noch der Inhaber nach den Anleihebedingungen das Recht haben, anstelle der Rückzahlung der Anleihe in Geld einseitig Wertpapiere andienen oder die Lieferung von Wertpapieren verlangen zu können.
Alle am 25.9.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
378
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
340
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
319
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
312
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
301
-
5. Gewinnermittlung
269
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
248
-
Umsatzsteuerliche Organschaft – wirtschaftliche Eingliederung
204
-
Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
203
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
199
-
Besteuerung der Einlösung eines Gold-Warrants als sonstige Kapitalforderung
02.10.2025
-
Einkünfte aus Kapitalvermögen – Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG
02.10.2025
-
Alle am 2.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
02.10.2025
-
Sanierung und Erweiterung einer Bootssteganlage
02.10.2025
-
Fettabscheider steht erweiterter Kürzung in der Gewerbesteuer nicht entgegen
01.10.2025
-
Grundsteuermessbetrag für einen Golfplatz im Außenbereich
30.09.2025
-
Unabhängigkeit der Steuerberatung schützen
29.09.2025
-
Auslandsunterkunftskosten nicht von der Wohnungsgröße abhängig
29.09.2025
-
Neue anhängige Verfahren im September 2025
29.09.2025
-
Richtsatzschätzung nur noch bei erheblich lückenhafter Aufzeichnung
29.09.2025