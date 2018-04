Bild: Haufe Online Redaktion

Die Anwendung der sog. Öffnungsklausel in der Rentenbesteuerung setzt voraus, dass der Steuerpflichtige nachweist, dass der Betrag des Höchstbeitrags mindestens 10 Jahre überschritten wurde. Fraglich ist, ob eine freiwillige Nachzahlung von Versorgungsleistungen für ein Vorjahr für die Anwendung der Öffnungsklausel zu berücksichtigen ist.

Die Öffnungsklausel nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG greift, wenn nachgewiesen werden kann, dass bis zum 31.12.2004 für mindestens 10 Jahre Beitragszahlungen zur Rentenversicherung über den geltenden Höchstbeträgen geleistet wurden. Ist das der Fall, wird ein Teil der Rente je nach Rentenbeginn nach Abzug eines Rentenfreibetrags besteuert und ein Teil der Rente nur mit dem bis 2004 geltenden günstigen Ertragsanteil.



"In-Prinzip" laut BFH nicht uneingeschränkt anwendbar



Der BFH hat am 19.1.2010 (X R 53/08, Haufe Index 2311531) bezüglich des Zahlungszeitpunkts entschieden, dass es für die Anwendung der Öffnungsklausel nicht allein darauf ankommt, in welchem Jahr, sondern auch darauf, für welche Jahre die Beiträge geleistet worden sind. Das sog. In-Prinzip sei im Rahmen der Öffnungsklausel nicht uneingeschränkt anwendbar. Aus dem Wortlaut der Vorschrift folge nur, dass Rentenzahlungen betroffen sind, die darauf beruhen, dass Rentenbeitragszahlungen oberhalb des jeweiligen Höchstbetrags geleistet wurden. Der Vorschrift sei aber keine Aussage darüber zu entnehmen, wann die Zahlungen oberhalb des Höchstbeitrags erfolgt sein müssen; die einzige zeitliche Begrenzung sei der 31.12.2004, bis zu dem sich Zahlungen für die Öffnungsklausel qualifizieren konnten.

Zwar komme es für den Sonderausgabenabzug auf den Zeitpunkt der Zahlung an, da es aber auf die Vermeidung einer möglichen verfassungswidrigen Doppelbesteuerung der Rente ankomme (bis 31.12.2004 nicht bzw. nur eingeschränkter Sonderausgabenabzug), sind nach Auffassung des BFH Nachzahlungen im Rahmen der Öffnungsklausel zu berücksichtigen, sofern dies rentenrechtlich für einzelne Jahre möglich war.



Finanzverwaltung schließt sich im Kern an



Die Finanzverwaltung hat daraufhin ihr Schreiben angepasst (aktuell BMF, Schreiben v. 19.8.2013, Haufe Index 5303432, Rz. 240). Danach sind für die 10-Jahres-Grenze Beiträge grundsätzlich dem Jahr zuzurechnen, in dem sie gezahlt oder für das sie bescheinigt werden. Sofern Beiträge jedoch rentenrechtlich (als Nachzahlung) in einem anderen Jahr wirksam werden, sind diese dem Jahr zuzurechnen, in dem sie rentenrechtlich wirksam werden.



FG entscheidet über Versorgungsleistungen aus der bayerischen Ärzteversorgung

Das FG München hatte aktuell über einen Fall zu entscheiden (Urteil v. 26.7.2017, 1 K 2510/14, Haufe Index 11530418), in dem der Steuerpflichtige Einkünfte aus Versorgungsleistungen aus der bayerischen Ärzteversorgung bezog. Er leistete ab 1970 Beiträge zur Bayerischen Ärzteversorgung. Insgesamt zahlte er Beiträge für die Jahre 1985, 1987, 1995, 1997 bis 2001 und 2003 jeweils über dem Höchstbeitrag zur Angestelltenversicherung. In der Zahlung für 2003 waren freiwillige Mehrzahlungen für das Kalenderjahr 2002 enthalten. Der Steuerpflichtige beantragte die Anwendung der sog. Öffnungsklausel. Das FA besteuerte dagegen die Versorgungsleistungen des Steuerpflichtigen mit einem steuerpflichtigen Anteil von 50 %. Es wurde die Auffassung vertreten, dass die Bayer. Ärzteversorgung Beitragszahlungen nach dem Jahr ihrer Einzahlung verrentet und nicht nach dem Jahr, für das sie möglicherweise bestimmt gewesen seien. Demnach seien vor dem 1.1.2005 nur in 9 Jahren Einzahlungen oberhalb des Angestelltenversicherungshöchstbetrages geleistet worden.

FG berücksichtigt auch das Jahr 2002

Diese Auffassung hat das FG nicht geteilt. Der Steuerpflichtige habe nach § 27 der Satzung der Bayer. Ärzteversorgung die Möglichkeit, zur Erhöhung seiner Rentenanwartschaften Nachzahlungen für ein Kalenderjahr bis zum Ablauf des Folgejahrs zu leisten. Diese Nachzahlungen waren daher, soweit sie für ein abgelaufenes Jahr möglich waren, zur Berechnung des Höchstbeitrags im Rahmen der Öffnungsklausel zu berücksichtigen, wodurch der Steuerpflichtige auch (unter Einbeziehung der Nachzahlung für das Jahr 2002) nachweisen konnte, dass seine Beiträge mindestens 10 Jahre den Höchstbeitrag zu seiner Rentenversicherung überschritten. Das FG betont dabei, dass entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung rentenrechtlich möglich nicht gleichzusetzen ist mit "rentenrechtlich wirksam", d. h. ab wann die Einzahlung tatsächlich rentenerhöhend wirkt.

Revisionsverfahren anhängig

Der BFH hat aufgrund der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde die Revision zugelassen. Vergleichbare Fälle sollten offen gehalten werden, bis der BFH entschieden hat (Az. X R 43/17).