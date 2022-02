Im oben eingebetteten Video erhalten Sie einen Einblick in den neuen vGA-Navigator.

Bild: 3Q Im oben eingebetteten Video erhalten Sie einen Einblick in den neuen vGA-Navigator.

Mit dem "vGA-Navigator" können die steuerlichen Gefahren verdeckter Gewinnausschüttungen (vGA) bei Gehältern von GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern in nur wenigen Schritten rechtssicher ermitteln werden.

Die Fachdatenbank Haufe Steuer Office Excellence unterstützt Steuerexperten in ihrem Alltag mit steuerrechtlichem Fachwissen, zukunftsweisenden Fachinhalten und Arbeitshilfen rund um die Themen Digitalisierung, Beratung und Organisation. Nun wurde die Fachdatenbank um eine weitere Smart Solution erweitert.

Kooperation mit der Kienbaum Consultants International GmbH

Die Applikation wurde von der Haufe Steuer-Fachredaktion in Kooperation mit der Kienbaum Consultants International GmbH entwickelt. Bei der Prüfung der Angemessenheit der Gehälter nutzt die Smart App über eine Schnittstelle ein statistisches Modell und die umfangreiche Gehaltsdatenbank von Kienbaum.

Arbeitserleichterung für Steuerberater

In Betriebsprüfungen und im Rahmen der präventiven Beratung von GmbHs wird der vGA-Navigator Steuerberatern bei der Arbeit unterstützen. Er ersetzt aufwendige Beschaffen von Benchmark-Daten. In nur drei Schritten können Nutzer der Applikation fundiert einschätzen, ob die Vergütung ihres Mandanten angemessen ist. Damit können sie souverän auf eine in der Betriebsprüfung unterstellte vGA reagieren.

Eine solche Lösung ist in Deutschland einzigartig. Sie ist exklusiver Bestandteil des Haufe Steuer Office Excellence und damit neben dem Umsatzsteuer-Navigator und dem Selbstständigkeits-Check die dritte Smart Solution, die den Nutzern der Fachdatenbank die tägliche Arbeit deutlich erleichtert.

Video: Das kann der vGA-Navigator

Im oben eingebetteten Video erhalten Interessierte einen Einblick in den vGA-Navigator. Es zeigt zunächst, wie ein Prüfungsfall mit nur mit wenigen Eingaben angelegt wird und welche Merkmale abgefragt werden, um einen externen Betriebsvergleich anhand von Gehaltstrukturuntersuchungen durchführen zu können. Im nächsten Schritt werden die Vergütungsbestandteile eingetragen und untersucht, ob bereits einzelne Vergütungsbestandteile dem Grunde oder der Höhe nach durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind.

Den Rest erledigt der vGA-Navigator für Sie: Auf Grundlage der verbleibenden Gesamtvergütung wird ein externer Betriebsvergleich durchgeführt. Eine automatische Interpretation hilft Ihnen, das Ergebnis besser einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen für Ihre Mandanten zu treffen. Natürlich kann am Ende ein entsprechender Prüfungsbericht heruntergeladen werden, um die Arbeit und das Ergebnis zu dokumentieren.

Weitere Informationen zur Fachdatenbank Haufe Steuer Office Excellence erhalten Sie unter www.haufe.de/excellence