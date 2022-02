Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristversäumnis

Wird die einmonatige Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) nicht eingehalten, ist der Einspruch unzulässig. Entsprechendes gilt bei Klagefristen und sonstigen Fristen im finanzgerichtlichen Verfahren. Allerdings besteht nach § 110 AO die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn die Frist unverschuldet versäumt wurde. § 110 AO findet grundsätzlich bei allen Handlungs- und Erklärungsfristen Anwendung, ihre praktische Bedeutung erlangt die Vorschrift jedoch fast ausschließlich im Einspruchsverfahren.

War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren (§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO). Die Regelung erfasst nur verfahrensrechtliche und materiell-rechtliche Fristen, d.h. Handlungs- und Erklärungsfristen, die Beteiligte (§ 78 AO) oder Dritte gegenüber der Finanzbehörde zu wahren haben. Nicht wiedereinsetzungsfähig sind dagegen die gesetzlichen Fristen, die von den Finanzbehörden zu beachten sind, z.B. die Festsetzungsfrist (BFH, Urteil v. 25.2.2010, IX B 156/09, BFH/NV 2012 S. 176).

Beantragt daher der Steuerpflichtige eine Steuervergütung nach Ablauf der Festsetzungsfrist, kommt eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht (BFH, Urteil v. 24.1.2008, VII R 3/07, BStBl 2008 II S. 462).

Wiedereinsetzungsgründe und Verschulden

§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO fordert, dass jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten. Der Stpfl. muss also darlegen, dass er durch sein Verhalten die Frist versäumt hat und dieses Verhalten entschuldbar ist. Dabei ist die Sorgfalt maßgebend, die dem Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen Falls und seiner persönlichen Verhältnisse zugemutet werden kann. Schuldhaft handelt, wer die gebotene und ihm mögliche Sorgfalt bei der Fristwahrung außer Acht lässt und dadurch die Frist versäumt, vorausgesetzt, dass er die Versäumung voraussehen konnte und ihm ein anderes Verhalten zuzumuten war (BFH, Urteil v. 4.3.1998, XI R 44/97, BFH/NV 1998 S. 1056).

Eine Fristversäumnis ist nur dann als entschuldigt anzusehen, wenn sie durch die äußerste, den Umständen des Falls angemessene und vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhindert werden konnte (BFH, Urteil v. 20.2.2001, IX R 48/98, BFH/NV 2001 S. 1010). Wird ein Steuerbescheid vor dem aufgedruckten Datum zugestellt, beginnt die Einspruchsfrist mit der Zustellung. Versäumt der Steuerpflichtige die Einspruchsfrist, weil er die Frist nach dem Datum des Bescheids berechnet hat, ist Wiedereinsetzung zu gewähren (BFH, Urteil v. 20.11.2008, III R 66/07, BStBl 2009 II S. 185). Entsprechendes gilt, wenn bei Zustellung das auf dem Briefumschlag vermerkte Zustellungsdatum nicht eindeutig lesbar ist und auch von einem späteren Zustellungsdatum (14. oder 19.?) ausgegangen werden kann (BFH, Urteil v. 5.3.2008, VII B 74/07, BFH/NV 2008 S. 1105).

Zur Frage der verschuldeten oder unverschuldeten Fristversäumung geben wir nachfolgend einen Überblick über die in der Besteuerungspraxis wichtigsten Fallgestaltungen:

Wiedereinsetzung: Vertreterverschulden

§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO bestimmt, dass der Steuerpflichtige sich das Verschulden seines Vertreters zuzurechnen hat. Vertreter können sowohl gesetzliche Vertreter (Eltern für ihre minderjährigen Kinder, Geschäftsführer) als auch gewillkürte Vertreter (Steuerberater, Rechtsanwälte o.Ä) sein. Hiervon zu unterscheiden ist der Erfüllungsgehilfe, der als Hilfsperson (z.B. bei der Abgabe der Erklärung oder der Übermittlung des Einspruchs) mitwirkt. Trifft diesen ein Verschulden an der Versäumung der Frist, kommt eine Wiedereinsetzung nur dann nicht in Betracht, wenn auch den Steuerpflichtigen selbst ein Verschulden trifft, z.B. indem er eine als unzuverlässig bekannte Person bittet, seinen Einspruch beim Finanzamt in den Hausbriefkasten zu werfen (BFH, Urteil v. 10.7.1996, II R 12/96, BFH/NV 1997 S. 46).

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Wiedereinsetzung wird grundsätzlich nur auf Antrag gewährt (§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO). Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses zu stellen (§ 110 Abs. 2 Satz 1 AO, BFH, Urteil v. 6.12.2011, XI B 3/11, BFH/NV 2012 S. 707). Die Monatsfrist beginnt nach Ablauf des Tages, an dem das Hindernis beseitigt ist (z.B. Urlaubsrückkehr). Hat der Steuerpflichtige keine Kenntnis von der Fristversäumnis (z.B. bei Poststörungen), beginnt die Frist, wenn er positive Kenntnis von der Fristversäumnis hat oder diese bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen.

Die Monatsfrist ist gewahrt, wenn innerhalb dieser Frist zumindest im Kern die Tatsachen vorgetragen werden, aus denen sich die schuldlose Verhinderung ergeben soll. Ist dies geschehen, können unklare oder unvollständige Angaben auch noch nach Fristablauf erläutert oder ergänzt werden (BFH, Urteil v. 31.1.2017, IX R 19/16, BFH/NV 2017 S. 885).Wird die Monatsfrist entschuldbar versäumt, ist auch hierfür Wiedereinsetzung zu gewähren (BFH, Urteil v. 25.1.1989, V B 143/87, BFH/NV 1989 S. 705).

Die Tatsachen zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags sind grundsätzlich innerhalb der Antragsfrist darzulegen (BFH, Urteil v. 2.3.1994, I R 134/93, I S 18/93, BFH/NV 1995 S. 121). Allerdings können unvollständige Angaben auch nach Ablauf der Antragsfrist erläutert oder ergänzt werden (BFH, Urteil v. 27.9.2001, X R 66/99, BFH/NV 2002 S. 358). Der Steuerpflichtige muss beispielsweise bei Erkrankung darlegen, in welcher Zeit er erkrankt war und wann er wieder in der Lage war, zur Fristwahrung etwas zu unternehmen (BFH, Urteil v. 31.5.2001, IV S 4/01, BFH/NV 2001 S. 1571). Außerdem muss er i.d.R ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem sich ergibt, dass ihn die Krankheit an der Wahrung der Frist gehindert hat (BFH, Urteil v. 4.1.2000, IX R 83/95, BFH/NV 2000 S. 743).

Der Bevollmächtigte, der sich auf ein von ihm nicht zu vertretenes Büroversehen beruft, muss darlegen, dass kein Organisationsmangel vorliegt, d.h. dass er alle Vorkehrungen dafür getroffen hat, die nach vernünftigem Ermessen die Nichtbeachtung von Fristen ausschließen, und er durch regelmäßige Belehrung und Überwachung seiner Bürokräfte für die Einhaltung seiner Anordnungen Sorge getragen hat (BFH, Urteil v. 7.2.2002, VII B 150/01, BFH/NV 2002 S. 795). Erforderlich ist nicht nur die Schilderung der Fristen- und Postausgangskontrolle, sondern auch die Vorlage des Fristenkontrollbruchs und des Postausgangsbuchs (BFH, Urteil v. 15.1.2002, X B 143/01, BFH/NV 2002 S. 669).

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist entbehrlich, wenn innerhalb der Antragsfrist die versäumte Rechtshandlung nachgeholt wird (§ 110 Abs. 2 Satz 4 AO). Dies betrifft Fälle, in denen der Steuerpflichtige zwar die Frist versäumt hat, von der Fristversäumnis jedoch keine Kenntnis hatte. Hier bedarf es keines zusätzlichen Wiedereinsetzungsantrags mehr. Allerdings besteht auch hier die Verpflichtung, die eine Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen innerhalb der Antragsfrist vorzutragen. Sind diese Tatsachen jedoch offensichtlich oder amtsbekannt (z.B. bei einem Poststreik), ist Wiedereinsetzung von Amts wegen zu gewähren (BFH, Urteil v. 26.11.1976, III R 125/74, BStBl 1977 II S.246).

Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen (§ 110 Abs. 2 Satz 3 AO). Wird die versäumte Handlung nicht innerhalb der Antragsfrist nachgeholt, ist der Antrag unzulässig.

Wiedereinsetzung: Jahresfrist

§ 110 Abs. 3 AO bestimmt, dass nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Handlung Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden kann, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. Die Jahresfrist ist nicht wiedereinsetzungsfähig. Bemerkt der Stpflichtige z.B. erst nach über einem Jahr, dass er einen Steuerbescheid wegen fehlender Begründung nicht angefochten hat (z.B. im Rahmen der Erstellung der Steuererklärung für das Folgejahr), kommt eine Wiedereinsetzung nicht mehr in Betracht. Nach Bestandskraft eines Steuerbescheids geäußerte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einer Norm sind kein einem Naturereignis vergleichbares Schicksal (BFH, Urteil v. 17.11.2009, VI B 74/09, BFH/NV 2011 S. 817).

Kapitel 3: Klagefrist und Klagebefugnis