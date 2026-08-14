Bundesregierung plant Tabaksteuererhöhung ab 2027

Steuererhöhung in 4 Stufen geplant

Das Tabaksteuer-Änderungsgesetz (TabStÄndG) sieht eine Erhöhung der Tabaksteuer für alle Besteuerungskategorien (Zigaretten, Feinschnitt, Zigarren/Zigarillos, Pfeifentabak, erhitzter Tabak, Wasserpfeifentabak sowie Substitute für Tabakwaren) vor.

Die Steuer soll zum 1.1.2027, 1.1.2028, 1.1.2029 und 1.1.2030 schrittweise erhöht werden.

Die stufenweise Erhöhung (im Gegensatz zu einer einmaligen Erhöhung) wird damit begründet, dass so der Effekt von Ausweichkäufen im Ausland oder auf dem Schwarzmarkt vermieden bzw. abgeschwächt werden könnte.

Inkrafttreten

Da es sich um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung handelt, steht das parlamentarische Verfahren noch aus. Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes

FAQ zur Änderung des Tabaksteuergesetzes