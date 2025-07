Neuer Onlineservice einfachELSTERplus

Der Onlineservice einfachELSTERplus zur Erstellung der Einkommensteuererklärung speziell für ledige, kinderlose Personen mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit kann in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ab Anfang Juli 2025 erstmals für Einkommensteuererklärungen ab 2024 genutzt werden.

Erstellung der Einkommensteuererklärung

Schritt für Schritt werden Nutzende durch die Steuererklärung geführt. Klare Fragen und eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten machen die Erstellung besonders einfach, so wie es der Name verspricht.

Daten zur Jahreslohnsteuerbescheinigung werden automatisch berücksichtigt

Die Finanzverwaltung Baden-Württemberg weist darauf hin, dass elektronische Bescheinigungen, wie die Jahreslohnsteuerbescheinigung, bereits vorliegen und entsprechende Daten automatisch berücksichtigt werden. Hier müssen keine Eintragungen mehr gemacht werden. Der Service kann über da Elster-Portal genutzt werden.

