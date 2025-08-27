Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Muster: Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
Bild: Michael Bamberger

Die Finanzverwaltung hat die Vordruckmuster zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung neu veröffentlicht.

Neue Vordruckmuster zur Fahrzeugeinzelbesteuerung

Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen wurde die Möglichkeit geschaffen, die Steuererklärung über den innergemeinschaftlichen Erwerb eines neuen Fahrzeugs elektronisch an die Finanzbehörden zu übermitteln. Infolge dessen wurde eine neue Anleitung zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung konzipiert. Folgende Vordruckmuster wurden neu veröffentlicht: 

  • USt 1 B Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
  • Anlage USt 1B zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung USt 1 B
  • Anleitung USt 1 B Anleitung zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung

BMF, Schreiben v. 25.8.2025, III C 3 - S 7352-a/00004/003/061

Schlagworte zum Thema:  Umsatzsteuer, Vordruck
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
BMF: Muster und Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2024
Umsatzsteuererklärung

Die Vordruckmuster zur Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2024 wurden veröffentlicht. Aktuell wurde das Vordruckmuster "Anleitung zur Umsatzsteuererklärung" für das Kalenderjahr 2024 geändert.
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.
Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung

  BMF, Schreiben vom 26.1.2022, III C 3 – S 7352-a/20/10002 :002 (DOK 2022/0075235), BStBl I 2022, 166 (§ 18 Abs. 5a UStG) 2 Anlagen Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: (1) Für die ...

4 Wochen testen