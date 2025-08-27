Muster: Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung

Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
Neue Vordruckmuster zur Fahrzeugeinzelbesteuerung
Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen wurde die Möglichkeit geschaffen, die Steuererklärung über den innergemeinschaftlichen Erwerb eines neuen Fahrzeugs elektronisch an die Finanzbehörden zu übermitteln. Infolge dessen wurde eine neue Anleitung zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung konzipiert. Folgende Vordruckmuster wurden neu veröffentlicht:
- USt 1 B Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
- Anlage USt 1B zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung USt 1 B
- Anleitung USt 1 B Anleitung zur Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung
BMF, Schreiben v. 25.8.2025, III C 3 - S 7352-a/00004/003/061
