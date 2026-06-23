Umsatzsteuerbefreiung für Tanzschulen
Im Erlass wird auf folgende Beschlüsse im Bund-Länder-Kreis hingewiesen:
- Für Kurse bis zum 31.12.2024 wird es nicht beanstandet, wenn "Welttanzprogramm" und "Medaillentanzen"– sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche – weiterhin als umsatzsteuerfrei behandelt werden. Voraussetzung ist, dass eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt, nach der diese Kurse auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten.
- Von dieser Nichtbeanstandungsregelung ausgenommen sind Spezial- oder Einzelkurse. Diese fallen – wie bereits in der Vergangenheit – nicht unter die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG a.F. und müssen auch in Zeiträumen bis zum 31.12.2024 der Umsatzsteuer unterworfen werden.
- Auch für Kurse ab dem 1.1.2025 bis einschließlich 31.12.2027 wird es nicht beanstandet, wenn "Welttanzprogramm" und "Medaillentanzen" – sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche – weiterhin als umsatzsteuerfrei behandelt werden, sofern die oben erwähnten Bescheinigungen vorliegen.
- Die Nichtbeanstandungsregelung kann – auch wenn die Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde über den 31.12:2027 hinausgehen sollte – maximal bis zum 31.12.2027 in Anspruch genommen werden. Endet die Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde bereits vor dem 31.12.2027, kann die Nichtbeanstandungsregelung auch nur bis zu diesem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.
- Die Nichtbeanstandungsregelung kann zudem nicht in Anspruch genommen werden, wenn diese Kurse seitens der Tanzschulen ab dem 1.1.2025 bereits zutreffend als umsatzsteuerpﬂichtig behandelt wurden oder seitens der Finanzämter bereits vor dem 1.1.2025 die Umsatzsteuerbefreiung zutreffend versagt und die entsprechenden Bescheinigungen korrigiert wurden.
Typische Freizeitgestaltung bzw. Freizeitsport
Ab dem 1.1.2025 (bzw. bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregelung spätestens ab dem 1.1.2028) sind die Leistungen der Tanzschulen grundsätzlich steuerpﬂichtig, weil diese als typische Freizeitgestaltung bzw. Freizeitsport anzusehen sind (vgl. nur BFH, Urteil v. 22.1.2025, XI R 9/22, BStBl 2025 II S. 842).
Eine Ausnahme kommt lediglich für Kurse im künstlerischen Bühnentanz, Kurse der tänzerischen Früherziehung, Kindertanzen und klassischen Ballettunterricht für Kinder ab drei Jahren in Betracht, sofern diese Kurse aufgrund ihrer inhaltlichen Ausgestaltung als Ausbildungsleistungen angesehen werden können und hierfür eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt, dass diese Leistungen Schulunterricht, Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder beruﬂiche Umschulung darstellen.
Übersicht über die von Tanzschulen angebotenen Kurse und deren umsatzsteuerliche Behandlung
Kurs
Teilnehmerkreis
Rechtslage bis 31.12.2024
Rechtslage ab 1.1.2025
Nichtbeanstandungsregelung bis 31.12.2027
Tänzerische Früherziehung, Kindertanzen, Ballettunterricht
Kinder ab 3 Jahren bis Ende Klasse 4
steuerfrei
steuerfrei, sofern eine Bescheinigung der zuständigen Landesbörde vorliegt und es sich um eine Bildungsleistung handelt – vgl. Absc hn. 4.21.1 Abs. 11 UStAE
ja, sofern eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt
Solotanz. Hip Hop, Streetdance, Leistungskurse etc.
Teens ab Klasse 5, Jugendliche
steuerpflichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Übungsparty Übungsabend
Jugendliche
steuerpflichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
Welttanzprogramm I und II sowie Medaillenkurse (z. B. Bronze, Silber, Gold etc. – dt. Tanzabzeichen)
Jugendliche, Erwachsene
steuerfrei, sofern eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt
steuerpﬂichtig, da t ypischer Freizeitsp ort
ja, sofern eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorliegt
Hobbytanzen, Tanzkreis, Hobbyclub etc.
Erwachsene
steuerpflichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Hochzeitstanzkurs, Crashkurs etc.
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Solotanzen/Spezialkurse wie bspw. Discofox, Linedance, West Coast Swing, Pasodoble, Tang argentino etc.
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Tanzparty/Übungsabend
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
Abschlussfeiern/Tanzbälle zum Kursabschluss (gesondert vergütet)
Erwachsene, Jugendliche
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
Galaball, Jubiläumsball etc.
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
Elterntanzstunde
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
ﬁtdankbaby
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Zumba
Erwachsene, Jugendliche
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung, Freizeitsport
nein
Tanzwochenende/Tanzreisen
Erwachsene
steuerpﬂichtig, da typische Freizeitgestaltung
nein
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Erlass v. 16.02.2026, 35-S 7179/62/72-2026/6751
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
1.9355
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.058
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
879
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
771
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
6926
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
657
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
360
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
342
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
295
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Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
284
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Umsatzsteuerbefreiung für Tanzschulen
23.06.2026
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Begriff und Begründung einer Betriebsstätte
19.06.2026
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Größenklassen für Betriebsprüfungen ab 2027
17.06.2026
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Datenschema der E-Bilanz-Taxonomien 6.10 veröffentlicht
16.06.2026
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Finale Staatenaustauschliste 2026
10.06.2026
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Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren zum 1.1.2026
09.06.2026
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Übereinkommen über die Kommission zur Beilegung internationaler Steuerstreitigkeiten
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Neues DBA mit der Ukraine unterzeichnet
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Haftung für Umsatzsteuer bei Internet-Handel
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22.05.2026