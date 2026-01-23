Ertragsteuer: Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten

Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten
Inhalt des BMF-Schreibens
In einem umfangreichen Schreiben beleuchtet die Finanzverwaltung verschiedene Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten (§ 6e EStG). So geht es vor allem um folgende Aspekte:
- Anwendungsbereich
- Grundsätze
- Fondsetablierungskosten (§ 6e Absatz 2 EStG)
- Aufteilung der Anschaffungskosten bei mehrjährigen Investitionsphasen und mehreren angeschafften Wirtschaftsgütern
- Voraussetzungen für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten
- Vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger und Gesamtobjekte
- Besonderheiten bei Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h und 7i EStG
- Verhältnis zu § 15b EStG
BMF, Schreiben v. 19.1.2026, IV C 6 - S 2171-d/00002/001/114
