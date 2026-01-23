BMF

Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten

Ertragsteuer: Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten
Die Finanzverwaltung hat Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten nach § 6e EStG beantwortet.

Inhalt des BMF-Schreibens

In einem umfangreichen Schreiben beleuchtet die Finanzverwaltung verschiedene Zweifelsfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten (§ 6e EStG). So geht es vor allem um folgende Aspekte: 

  • Anwendungsbereich
  • Grundsätze 
  • Fondsetablierungskosten (§ 6e Absatz 2 EStG)
  • Aufteilung der Anschaffungskosten bei mehrjährigen Investitionsphasen und mehreren angeschafften Wirtschaftsgütern
  • Voraussetzungen für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten
  • Vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger und Gesamtobjekte
  • Besonderheiten bei Baumaßnahmen im Sinne der §§ 7h und 7i EStG
  • Verhältnis zu § 15b EStG

