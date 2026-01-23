BMF

Durchgangserwerb bei einer Geschäftsveräußerung im Ganzen

News 23.01.2026 | 07:40 Uhr
Haufe Online Redaktion
Bild: PeopleImages/GettyImages

Die Finanzverwaltung hat sich in einem Schreiben mit dem Durchgangserwerb bei einer Geschäftsveräußerung im Ganzen befasst.

Geschäftsveräußerung im Ganzen

Das BMF-Schreiben verweist auf die BFH-Rechtsprechung mit Urteil v. 25.9.2024, XI R 19/22. Hier wurde entschieden, dass für eine Geschäftsveräußerung i. S. des § 1 Abs. 1a UStG im Falle eines Durchgangserwerbs der Zwischenerwerber nicht Unternehmer sein muss. Der BFH begründet diese Ansicht mit einer unionsrechtskonformen Auslegung des § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG.

Verwaltungsauffassung geändert

Mit dem BMF-Schreiben wird die Verwaltungsauffassung an die BFH-Rechtsprechung angepasst und der UStAE geändert. Die Regelungen des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 

BMF, Schreiben v. 20.1.2026, III C 2 - S 7100-b/00011/009/045

Schlagworte zum Thema:  Umsatzsteuer , Geschäftsveräußerung , Umsatzsteuer-Anwendungserlass
