15.11.2012 | BMF Kommentierung

Wann erbringt ein Verein eine steuerbare Leistung an den Sponsor?

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Finanzverwaltung hat sich mit Schreiben vom 13.11.2012 dazu geäußert, wann es beim Sponsoring zu einem steuerbaren Leistungsaustausch kommt. Dennoch bleiben Fragen offen.

Gewähren Unternehmer an meistens im kulturellen, kirchlichen, sozialen oder sportlichen Bereich tätige Organisationen Zuwendungen und werden die zuwendenden Unternehmer dafür namentlich benannt, kann dies im Rahmen einer nicht steuerbaren Zuwendung oder im Rahmen eines Leistungsaustauschs erfolgen.

Leistungsaustausch erfordert Zusammenhang zwischen Leistung und Zahlung

Damit ein Leistungsaustausch vorliegt, muss ein unmittelbarere Zusammenhang zwischen der Leistung der die Zahlung empfangenden Organisation (i. d. R. eine Werbeleistung) und der Zahlung des fördernden Unternehmens bestehen. Dazu muss der Leistungsempfänger identifizierbar sein und er muss einen Vorteil erhalten, der einen Kostenfaktor in seiner Tätigkeit bilden könnte.

Kein Leistungsaustausch bei bloßem Hinweis auf den Sponsor

Die Finanzverwaltung konkretisiert jetzt in Abschn. 1.1 Abs. 23 (neu) UStAE ihre Auffassung zu dem sog. Sponsoring dahingehend, dass kein Leistungsaustausch vorliegt, wenn der Empfänger der Zuwendung aus einem Sponsoringvertrag auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungskatalogen oder auf seiner Internetseite lediglich auf die Unterstützung durch den Sponsor hinweist.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Hinweis unter Angabe des Namens des Sponsors, dessen Emblem oder Logos erfolgt.

Hervorhebung oder Verlinkung führen zur Steuerbarkeit

Eine besondere Hervorhebung oder eine Verlinkung auf die Internetseite des Sponsors führen danach aber zu einem Leistungsaustausch und damit zu einer steuerbaren Leistung (Werbeleistung) des Zuwendungsempfängers.

Neue Grundsätze gelten ab 2013

Die neuen Grundsätze gelten für alle ab dem 1.1.2013 verwirklichten Sachverhalte.

Klargestellt ist damit, dass die Nennung des Namens des Sponsors allein nicht zu einer Werbeleistung des Zahlungsempfängers gegenüber dem Sponsor führt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung führen aber die folgenden – über die reine Nennung des Namens des Sponsors hinausgehenden – Maßnahmen zu einer entgeltlichen Leistung, für die dann Umsatzsteuer entsteht

Hervorhebung des Namens des Sponsors oder seines Emblems oder Logos sowie

die Verlinkung auf eine Internetseite des Sponsors.

Was ist eine Hervorhebung?

Keine näheren Ausführungen macht das BMF dazu, unter welchen Voraussetzungen von einer „Hervorhebung“ des Sponsors auszugehen ist. Dies wird im Regelfall einer Würdigung im Einzelfall vorbehalten bleiben. Eine solche Hervorhebung kann aber dann anzunehmen sein, wenn ein Sponsor im Verhältnis zu anderen Sponsoren optisch so betont wird, dass ihm im Vergleich zu den anderen eine besondere Stellung eingeräumt wird. Werden mehrere Sponsoren (z. B. in einem Ausstellungskatalog oder einem Veranstaltungsheft) gegenüber den anderen redaktionellen Beiträgen optisch so herausgestellt, dass dies über eine lediglich informative Benennung des Sponsors hinausgeht, wird ebenfalls von einer als Leistungsaustausch anzusehenden Werbeleistung auszugehen sein.

Steuerbarkeit der Leistung trifft nur nicht vorsteuerabzugsberechtigte Sponsoren

Soweit der Sponsor ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer ist, ist allerdings die Annahme einer Werbeleistung unschädlich, soweit die Leistung mit einer ordnungsgemäßen Rechnung abgerechnet wird und somit der Sponsor den Vorsteuerabzug beanspruchen kann. Nur bei einem nicht oder nur zum Teil zum Vorsteuerabzug berechtigten Sponsor (z. B. Kreditinstitut, Versicherungsgesellschaft) sollte darauf geachtet werden, die Nennung des Sponsors möglichst unauffällig zu platzieren.

BMF, Schreiben v. 13.11.2012, IV D 2 – S 7100/08/100077:003