Viele Steuerbürger in Bayern erhalten in den nächsten Wochen Post vom Finanzamt. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In den nächsten Wochen werden in Bayern in einer Sonderaktion 1,2 Mio. Steuerbescheide geändert. Grund ist ein BFH-Urteil zum Abzug einer zumutbaren Belastung bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für Krankheit und Pflege als außergewöhnliche Belastung.

Durch die Entscheidung des BFH v. 19.1.2017 (VI R 75/14, Haufe Index 10490223) wird klargestellt, dass bei der Berechnung nunmehr nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den gesetzlichen Stufengrenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils höheren Steuer-Prozentsatz belastet wird (vgl hierzu die Kommentierung). Dies führt dann in der Regel zu einer früheren und etwas stärkeren Entlastung für die Steuerpflichtigen.

Kein Antrag erforderlich

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker kündigt an, dass in den nächsten Wochen 1,2 Mio. Steuerbescheide geändert werden. "Ein Antrag durch die Betroffenen ist hierfür nicht nötig", hob Füracker hervor.



Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Meldung v. 18.7.2018