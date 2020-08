In einem BMF-Schreiben an die Deutsche Kreditwirtschaft werden Auslegungsfragen zur Anwendung des Investmentsteuergesetzes beantwortet.

Anwendungsfragen Investmentsteuergesetz

In dem Schreiben werden folgende Themen erläutert:

Abstandnahme oder Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer bei Fremddepots

Bescheinigungen und Nachweise

Erstattung von Kapitalertragsteuer an Investmentfonds durch die Finanzbehörden

Steuerabzug und Abstandnahme bei Investmenterträgen

Besteuerung des Wertzuwachses bei Abwicklung eines Investmentfonds

Abzug der Vorabpauschale bei Veräußerungsgewinnermittlung mangels Liquidität

Vorabpauschale bei Teilfreistellungswechsel

Fiktive Veräußerung aufgrund von Teilfreistellungswechsel

Anrechnung ausländischer Quellensteuern bei Investmenterträgen

Weiteres BMF-Schreiben zu erwarten

Das BMF kündigt bereits an, dass das BMF-Schreiben "Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" v. 18.1.2016, IV C 1 - S 2252/08/10004 :017, zuletzt geändert durch das BMF, Schreiben v. 16.9.2019, IV C 1 - S 2252/08/10004 :027 ergänzt werden wird.

BMF, Schreiben v. 28.7.2020, IV C 1 - S 1980-1/19/10008 :003, veröffentlicht am 10.8.2020