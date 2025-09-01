Das BMF hat das Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2026 veröffentlicht.

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2026

Der Ausdruck hat das Format DIN A4 und kann vom amtlichen Muster abweichen, wenn er sämtliche Angaben in gleicher Reihenfolge enthält und in Format und Aufbau dem bekannt gemachten Muster entspricht.

Bei der Ausstellung des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sind allerdings die Vorgaben im BMF-Schreiben v. 5.9.2024 zu beachten.

Bescheinigung von Versicherungsbeiträgen

Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass bei den vom Arbeitgeber berücksichtigten Lohnsteuerabzugsmerkmalen die Beiträge zur Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung bescheinigt werden. Die Bescheinigung des bislang unter Nr. 28 tatsächlich im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigten Teilbetrags der Vorsorgepauschale für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung entfällt.

BMF, Bekanntmachung v. 29.8.2026