Bild: www.foto-und-mehr.de - stock.adobe.com Das BMF äußert sich zur Anwendung der Streitbeilegungsrichtlinie ab 1. Juli 2019.

Ab 1.7.2019 können Beschwerden zu Streitfragen in der EU im Zusammenhang mit Einkommen oder Vermögen eingereicht werden, die in einem Steuerjahr erwirtschaftet werden, das am oder nach dem 1.1.2018 beginnt.