Elterngeld Plus bei Langzeiterkrankung

Bild: MEV-Verlag, Germany Arbeitsunfähigkeit während der Partnerschaftsbonusmonate beseitigt nicht den Anspruch auf Elterngeld Plus.

Was passiert, wenn ein Elternteil während der sogenannten Partnerschaftsbonusmonate für längere Zeit erkrankt und keine Lohnfortzahlung mehr erhält? Ob in diesem Fall trotzdem ein Anspruch auf Elterngeld Plus besteht, hat nun das Bundessozialgericht entschieden.