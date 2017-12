In ihren Bemühungen um die Stabilisierung der Finanzmärkte im Euroraum betrat die europäische Zentralbank am 5. Juni 2014 Neuland. Die Zentralbank senkte den Hauptrefinanzierungssatz auf 0,15 Prozent und verlangte für Einlagen von Banken zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen negativen Zins von -0,1 Prozent.Weiter