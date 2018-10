Gesetzentwurf: Bundesrat will Verbraucher besser vor Schrottimmobilien schützen

Der Bundesrat will den Verbraucherschutz hinsichtlich sogenannter Schrottimmobilien stärken. Deshalb hat er einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. So soll nach Auffassung des Bundesrats vor allem das Beurkundungsgesetz weiterentwickelt werden. Weiter