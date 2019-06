Adidas verliert Rechtsstreit um 3-Streifen-Marke

Bild: Haufe Online Redaktion Schwarz auf weiß ist nicht gleich weiß auf schwarz.

Mit dem begehrten kompletten Schutz seines 3-Streifen-Logos in der EU ist der Sportartikelhersteller Adidas vor dem EuG in Luxemburg gescheitert. Für 3 senkrechte schwarze Streifen auf hellem Untergrund erhält Adidas nach einem Urteil des EuG in der EU keinen Schutz.