30.04.2012 | News Google Adwords

EuGH urteilt über Zuständigkeiten bei Markenrechtsverletzungen

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Markenrechtsstreit geurteilt. Demnach sind bei der Verletzung von Rechten an einer Inlandsmarke durch die Nutzung als Google Adwords in einem anderen Mitgliedstaat die Gerichte beider Länder zuständig.mehr