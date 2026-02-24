BRAK

Rechtsanwaltskammern empfehlen höhere Azubi-Vergütungen

News 24.02.2026 | 09:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Rechtsanwaltskammern empfehlen höhere Azubi-Vergütungen
Bild: Fizkes/GettyImages Auch durch höhere Vergütungen konnte der Negativtrend der Ausbildungszahlen bereits abgeschwächt werden.

Die Vergütungsempfehlungen der Rechtsanwaltskammern sind entscheidend für die Bezahlung angehender Rechtsanwaltsfachangestellter. Um die Attraktivität der Ausbildung zu steigern, wurden die Empfehlungen erneut angehoben, allerdings weniger stark als in den Vorjahren.

Der Fachkräftemangel zeichnet sich immer stärker ab: Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Berufsfeld ReFa und ReNo ist in den letzten Jahren stetig gesunken, zuletzt wurde ein Rückgang von -2,7 % festgestellt. Zuvor war der Rückgang deutlich höher, schwächte nun aber ab – vermutlich auch wegen deutlich erhöhter Vergütungsempfehlungen.  

Nun haben die Rechtsanwaltskammern ihre Vergütungsempfehlungen für angehende Rechtsanwalts- bzw. Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte für das Jahr 2026 wieder erhöht. Veröffentlicht wurde eine Übersicht über die Empfehlungen, die sich regional deutlich unterscheiden. Die durchschnittliche Vergütung im Bundesgebiet beträgt danach:  

  • im ersten Ausbildungsjahr 985,20 EUR, 
  • im zweiten Ausbildungsjahr 1.089,40 EUR und 
  • im dritten Ausbildungsjahr 1.189,40 EUR. 

Damit fällt der Anstieg mit +1,3 bis 1,4 % für die verschiedenen Ausbildungsjahre moderater aus als in den Vorjahren (2025: Erhöhung um 2,5 bis 3,3 %, 2024: Erhöhung um 11 bis 13 %).  

Negativtrend der Ausbildungszahlen abgeschwächt 

Durch die Erhöhung der Vergütungsempfehlungen konnte der sich immer stärker abzeichnende Fachkräftemangel bereits abgeschwächt werden. Jedoch können nicht alle Kanzleien die Empfehlungen in voller Höhe umsetzen. Gerade kleinere oder wirtschaftlich stärker belastete Kanzleien stoßen an Grenzen. In bestimmten Ausnahmefällen lassen die Kammern eine Unterschreitung der Vergütungsempfehlung zu.  

Kammer-Empfehlung als Maßstab  

Die Rechtsanwaltskammern veröffentlichen regelmäßig Vergütungsrichtwerte für Kanzlei-Auszubildende, die über der gesetzlichen Mindestvergütung liegen. Nach der bis zum BBiMoG geltenden Rechtsprechung war eine Eintragung des Ausbildungsverhältnisses ausgeschlossen, wenn die Vergütung mehr als 20 % unter der Kammerempfehlung lag. Das Verhältnis zwischen Kammerempfehlungen und der gesetzlichen Untergrenze bleibt jedoch ungeklärt, worauf die BRAK bereits im Gesetzgebungsverfahren hinwies. 


Quellen: 

BRAK: Rechtsanwaltskammern empfehlen etwas höhere Vergütungen für Azubis

BRAK: Rechtsanwaltsfachangestellte: Azubi-Gehälter steigen 2026


Schlagworte zum Thema:  Recht , Bundesrechtsanwaltskammer , Kanzleiführung , Kanzleimanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Kanzleimanagement
Deutsches Anwalt Office Premium: Die umfassende digitale Fachbibliothek
Deutsches Anwalt Office Premium

Neben 150 Fachbüchern, Zeitschriften und einer Entscheidungsdatenbank bietet diese Fachbibliothek nützliche Umsetzungshilfen für die tägliche Fallbearbeitung sowie ein umfassendes Fortbildungsangebot.
Kostenloses Whitepaper: KI für Anwälte in Kanzleien
WP_KI-Kanzlei

Erfahren Sie, wo die Grenzen der Technologie liegen, welche Herausforderungen entstehen und wie der erfolgreiche Einstieg in die KI-gestützte Arbeitsweise gelingt.
Machen Sie Ihre Kanzlei digital fit: Mit der Kanzleisoftware Advolux
Advolux

Mit der modernen Kanzleisoftware für Windows, Mac und Linux – auch in der Cloud – nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Kanzlei.
Haufe Shop: Datenschutz- und IT-Recht
Datenschutz- und IT-Recht

Ob in Kanzleien, Unternehmen oder der öffentlichen Verwaltung – rechtliche Fragen im digitalen Umfeld sind überall. Wer mit Daten arbeitet, benötigt daher ein solides Verständnis für das Rechtsgebiet. Das Buch bietet einen praxisnahen und zugleich effizienten Einstieg anhand von 36 Beispielfällen.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Recht Newsletter - kostenlos und unverbindlich