Bundesrechtsanwaltskammer

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Elektronisches Bürger- und Organisationen-Postfach

EBO soll elektronischen Rechtsverkehr mit Justiz und Behörden ab 2022 massiv ausbauen

Mit dem „elektronischen Bürger- und Organisationen-Postfach“ (eBO) und dem Steuerberaterpostfach soll die elektronische Kommunikation mit Justiz und Behörden deutlich an Fahrt aufnehmen. Zwar wurde das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bereits 2013 verabschiedet, volle Digitalisierung wurde bisher aber trotz beA noch nicht erreicht.
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