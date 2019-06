Prüfungsschema vor Erteilung des alleinigen Sorgerechts

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Wenn sich getrennte Eltern nicht über das Sorgerecht einigen können, kommt es zur doppelte Kindeswohlprüfung

Die gemeinsamen Kinder trifft es am härtesten, wenn Eltern sich trennen und so schlecht verstehen, dass ein gemeinsames Sorgerecht nicht praktikabel und sinnvoll erscheint. Wer der beiden Elternteile den Nachwuchs in diesem Fall allein betreut, das hängt von der Bewertung mehreren Kriterien ab, die sämtlichst das Wohl des Kindes betreffen.