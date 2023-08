3.1.3

Bei Fass- und Gebindelagern für wassergefährdende flüssige Stoffe wird das Rückhaltevermögen R1 oder R2 als Vom-Hundert-Anteil (v. H.) der Gesamtlagermenge (Vges) nach folgender Tabelle ermittelt, sofern nicht nach Nummer 3.1.1 R0 gilt: Vges in m³ Rückhaltevermögen R1 oder R2 bis 100 10 v. H. von Vges, wenigstens der Rauminhalt des größten Gefäßes mehr als 100 bis 1000 3 v. H. von Vges, wenigstens jedoch 10 m³ mehr als 1000 2 v. H. von Vges, wenigstens jedoch 30 m³ Bei Fass- und Gebindelagern, deren größter Behälter einen Rauminhalt von 20 l nicht überschreitet (Kleingebindelager), genügt R0, wenn die Stoffe entweder in geschlossenen Räumen oder im Freien in dauernd dicht verschlossenen, gegen Beschädigung geschützten und gegen Witterungseinflüsse beständigen Gefäßen oder Verpackungen gelagert werden und die Schadensbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln möglich und in der Betriebsanweisung dargelegt ist.