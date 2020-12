BAG ordnet einen Crowdworker als Arbeitnehmer ein

Bild: Michael Bamberger Bewirkt die Organisationsstruktur einer Crowdworking-Plattform weisungsgebundene Arbeit, entsteht ein Arbeitsverhältnis

Bietet ein Crowdworking-Unternehmen über eine Auftragsplattform Auftragnehmern Aufträge zur Durchführung an, so besteht in Wahrheit ein Arbeitsverhältnis, wenn die Betreffenden weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit leisten. Hierfür war insbesondere die Steuerung der Arbeit durch das Anreizsystem der Plattform ausschlaggebend.