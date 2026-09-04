Dr. Frederic-Alexander Starmann
Dr. Frederic-Alexander Starmann
Paderborn Unit of Research in Entrepreneurship/Feldlabor garage33
Prof. Dr. Michael Frese
Bild: Haufe Online Redaktion Wir lernen am meisten aus Fehlern, die wir selbst gemacht haben. Wie schaffen wir es, aus den Fehlern von Teamkollegen ebenso zu lernen? Antworten dazu von Prof. Dr. Michael Frese.

PERSONALquarterly: Herr Frese, bewusst provokativ gefragt: „Fehlerkultur“ ist zum Modewort geworden und wird oft auf „Fehler feiern“ verkürzt. Liegt hier ein Missverständnis vor? Und was meinen Sie, wenn Sie von „Fehlermanagement“ sprechen?

Michael Frese: Der Begriff „Fehlerkultur“ gefällt mir eigentlich nicht besonders gut, denn es gibt ja keine Kultur, die sagt: „Fehler sind toll, jetzt müssen wir mehr Fehler machen.“ Deshalb habe ich immer von „Fehlermanagementkultur“ gesprochen und halte das für den besseren Begriff.

Fehler können sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben; das ist etwas Janusköpfiges. Die meisten Fehler sind Abweichungen von dem, was man eigentlich erreichen möchte, also betrachtet man sie zunächst einmal als negativ und versucht, sie zu vermeiden. Ich bin deshalb immer davon ausgegangen: Fehlervermeidung wird ohnehin betrieben. Aber gibt es auch positive Effekte, die Fehler haben können? Da ist zum einen der Punkt Kreativität und Entrepreneurship mit alle...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift PERSONALquarterly.
PERSONALquarterly 4/2026

Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen Jetzt PERSONALquarterly bestellen

Sie besitzen das Magazin bereits?

Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  PERSONALquarterly, Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung, Leadership, Feedbackkultur
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge