So findet die Datev Talente im eigenen Betrieb

Bild: Ari Liloan für Personalmagazin Der Vorteil der internen Schatzsuche: Es werden genau diejenigen Ent­wicklerinnen und Entwickler ausgebildet, die das Unternehmen benötigt.

Mit einem neuen Programm zur internen Vollzeitqualifizierung geht Datev gegen den IT-Fachkräfte­mangel vor. "Becoming a Software Engineer" richtet sich an IT-interessierte Mitarbeitende, die keine oder nur geringe Erfahrungen in der Software-Entwicklung haben. Sie können sich in 18 Monaten zu Full-Stack-Developers weiterbilden.